Novità politica a Como con volti noti della Lega di Bossi: ecco Patto per il Nord, subito contro il Ponte sullo Stretto

Novità politica a Como. Ieri alla presenza dell’ex deputato leghista e uomo forte all’epoca di Umberto Bossi, nonché ex segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, fondatore, si è costituita a Como l’Associazione Patto per il Nord. Tra i sostenitori e volti noti, l’ex consigliere comunale leghista a Como, Luciano Grammatica, e l’ex capogruppo del Carroccio a Cantù, Giorgio Masocco.

Obbiettivo di Patto per il Nord è riportare all’ordine del giorno le problematiche del Nord ormai abbandonate dalla politica italiana e purtroppo anche dai politici comaschi. Insomma, tornare alle radici nordiste che fecero la fortuna della prima Lega, prima di diventare paartito nazionale con Matteo Salvini.

Tra le priorità indicate per il territorio comasco, figurano:

– Le infrastrutture mancanti: vedi Tremezzina, pedaggio Milano-Meda, Autostrada A9 un cantiere interminabile senza ne, Pedemontana incompiuta e a pagamento, ferrovie inefficienti. – La sanità Lombarda, nonostante sia ancora un eccellenza, sta diventando inefficiente causa mancanza fondi e strategia politica. – Frontalieri, il frontaliere era una peculiarità del territorio e in quanto tale andava difesa, si è dato in mandato alla politica romana la discussione delle loro problematiche e nessun politico locale si è interessato del problema. – Piccole e medie imprese, artigiani affossate da tasse e da burocrazia che non gli permettono di competere con il resto del mondo e tutto questo per finanziare le fantomatiche opere al sud, vedi Ponte sullo stretto.

“Facciamo un provocazione – conclude la nota di presentazione – Pedaggio sulla Salerno-Reggio Calabria per finanziare il ponte sullo stretto? Per questi motivi anche a Como nasce Patto per il Nord un tornare alle origini per difendere le peculiarità del nostro territorio”.