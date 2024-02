Orsenigo: “Sport a Muggiò, promesse elettorali di Fontana come quelle per la Tangenziale finita e gratis?”

Il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo esprime perplessità sulla recente promessa del presidente della Regione, Attilio Fontana, circa un prossimo accordo di programma da siglare con il sindaco di Como Alessandro Rapinese per la realizzazione della cittadella dello sport (con piscina e palazzo del ghiaccio) a Muggiò. Un’intesa che, sempre secondo Fontana, prevede anche un finanziamento regionale all’intervento.

“Le promesse di Regione Lombardia sono sempre belle, almeno sulla carta e specialmente in periodo elettorale – di il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo – Erano belle le promesse fatte dal Presidente Fontana sul secondo lotto della tangenziale di Como e sulla gratuità del primo. Peccato che gli impegni presi non siano mai stati realizzati. Ora sulla riqualificazione di Muggiò chiediamo certezze concrete riguardo a coperture e fondi. Le elezioni europee si avvicinano e non ci possiamo permettere che la storia si ripeta”.

E ancora, sempre l’esponente comasco del Pd in Regione: “Da Palazzo Lombardia arrivano notizie di ‘ingenti risorse’ per lo sviluppo urbanistico dell’area di Muggiò e la realizzazione del Quartiere dello Sport. Bene che qualcosa, finalmente, si stia muovendo dopo anni di stallo che hanno condannato l’area a un limbo indegno. Al centrodestra chiedo: dove verranno trovate le coperture per il contributo regionale? Una domanda lecita perché, da comaschi, ahinoi, siamo abituati a promesse che partono da Milano per poi finire nel vuoto”.

Orsenigo specifica di riferirsi “alla tangenziale di Como che non solo doveva essere conclusa ma anche gratuita, almeno per il primo lotto, stando alle promesse elettorali della maggioranza. Oggi ci troviamo con un moncherino di tangenziale che paghiamo caramente a ogni passaggio. Muggiò e il quartiere dello sport non diventino l’ennesimo esempio del nulla che segue grandi proclami. Per la provincia di Como e per i comaschi chiediamo certezze”, conclude il consigliere regionale del Pd.