Como, svolta per la cittadella dello sport a Muggiò. Cosa ha detto Fontana sui fondi per piscina e palazzetto

Como, svolta clamorosa per il futuro della cittadella dello sport a Muggiò. “Credo che entro sei mesi ci incontreremo per firmare l’accordo di programma“. Così, infatti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato, in esclusiva a ComoZero, le parole del sindaco Alessandro Rapinese sulla riqualificazione della piana nel quartiere di Como in senso sportivo. Poi il numero uno di Palazzo Lombardia ha parlato a lungo di Variante della Tremezzina, del suo ok alla Variante di Argegno, di sanità, di turismo e di tanti altri i temi, che trovate tutti nella versione integrale firmata da Thomas Usan sul nostro ComoZero settimanale cartaceo in distribuzione da venerdì 2 febbraio.

Ma torniamo all’estratto relativo alla futura cittadella dello sport di Muggiò a Como. Ecco le parole del presidente di Regione Lombardia.

Il sindaco Rapinese ha dichiarato di affidarsi molto al Pirellone per quanto riguarda la riqualifica della piana di Muggiò, intesa come parcheggio, piscina e Palaghiaccio. Cosa ci dobbiamo aspettare?

Stiamo studiando per fare un accordo di programma e cercare di dare la nostra collaborazione su un progetto ampio, con la messa a disposizione di un po’ di risorse per cercare di venire incontro alle esigenze della città.

Ci dia qualche dettaglio in più sui tempi.

È difficile dirlo. C‘è una serie di procedure da rispettare. I nostri uffici stanno studiando e dovranno preparare relazioni e di proposte di progetti. Penso che in sei mesi potremo iniziare a trovarci per iniziare a firmare l’accordo di programma.

Insomma, sono bastate due domande e altrettante risposte per aprire uno scenario di svolta – e per molti versi clamoroso – sul futuro sia del progetto portato avanti dal Comune, sia per il quartiere della città di Como. Certo, i dettagli precisi ancora mancano, ma il riferimento a un accordo di programma da parte di Fontana è qualcosa che va molto al di là, almeno a prima vista, rispetto alla semplice promessa (magari pure con un retropensiero alle elezioni europee). In cosa si tradurrà l’annuncio per quanto riguarda soldi e aiuto materiale di Regione Lombardia, bisognerà ancora aspettare. Ma tutto fa pensare che arriverà un grosso contributo per realizzare il cosiddetto Piano B per Muggiò lanciato dal sindaco Rapinese dopo lo sfumare dei teorici 25 milioni del Pnrr. Un piano che prevede comunque la realizzazione di nuova piscina, palazzetto del ghiaccio (con quello dello sport sullo sfondo), nuovo autosilo e relativa viabilità (qui qualche dettaglio in più).