Patelli (Europa Verde): “Un parco pubblico di quartiere negli spazi interni dell’ex orfanotrofio”

Da Europa Verde, partito guidato da Elisabetta Patelli che sostiene la candidatura a sindaco di Barbara Minghetti, arriva una proposta per fare almeno delle aree interne all’ex orfanotrofio di via Grossi-Dante un parco pubblico di quartiere.

“Ciò andrebbe a restituire al quartiere un’area verde totalmente abbandonata, a offrire una valida alternativa ai pedoni che oggi incontrano evidenti difficoltà nell’utilizzo dei marciapiedi di via Grossi, stretti e pericolosi, che rappresentano una vera e propria barriera architettonica soprattutto per anziani e disabili.

Da Via Dante, a partire dal cancello già esistente, si prevede un accesso a un parco pubblico di quartiere, recuperando il percorso pedonale che unisce i chiostri interni. Una rampa raccorderebbe i secondo chiostro all’ultimo cortile che sfocia di fianco a S.Orsola. Si creerebbe così anche una potenziale attrattiva per negozi di vicinato e servizi .

“Quale che sia il destino dell’orfanotrofio – commenta ancora Elisabetta Patelli, capolista di Europa Verde Como – anzi proprio per rilanciare l’appetibilità del comparto, crediamo sia possibile dare ossigeno al quartiere e ai pedoni intervenendo sulle sue aree libere, dando un’indicazione forte e concreta anche in vista di una futura trasformazione edilizia . In sintesi creare un polmone verde per i residenti e per i turisti , un percorso alternativo illuminato, frequentato e sicuro per i pedoni e un’opportunita’ più appetibile per gli investitori che favorisca anche insediarsi di servizi e negozi di vicinato. La conditio sine qua non per l’apertura del passaggio dovrebbe essere, ovviamente, la messa in sicurezza dell’intero percorso. Una messa in sicurezza che potrebbe essere eseguita con tempistiche relativamente brevi e investimenti contenuti”.