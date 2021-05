“Superbonus anche per la bonifica amianto dei privati”. La lettera di Landriscina (e gli altri) al presidente Draghi

Accelerare le bonifiche, potenziare le strutture sanitarie, investire nella ricerca e per le cure: sono le principali richieste rivolte al Governo dal Cnaa, Coordinamento Nazionale Associazioni Amianto, che riunisce quasi tutte le associazioni in Italia impegnate nella lotta all’amianto e in difesa delle vittime, attraverso una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, ai Ministri, ai Presidenti di Senato e Camera e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

Il sindaco di Como Mario Landriscina l’ha sottoscritta insieme ai sindaci di diverse altre città, alle principali associazioni ambientaliste, alle grandi associazioni dei medici specialistici, a tutte le agenzie regionali dell’ambiente, ai centri operativi regionali per la ricerca dei tumori professionali, a una delle più grandi associazioni delle imprese agricole, alle maggiori organizzazioni confederali dei sindacati, alla Fondazione dello Sviluppo Sostenibile. Lo fa sapere il Comune di Como in una nota.

Nella lettera aperta vengono indicati precisi punti di intervento:

– l’estensione del superbonus 110% per la bonifica dell’amianto negli immobili privati;

– la copertura finanziaria da parte dell’Inail di tutte le richieste di contributi da parte delle imprese artigiane, industriali, commerciali e agricole per la bonifica dell’amianto;

– il finanziamento della ricerca clinica per le terapie efficaci per la cura dei tumori asbesto correlati;

– il miglioramento delle prestazioni economiche del Fondo per le Vittime dell’Amianto;

– la riconsiderazione dei tempi di accesso alla pensione per i malati e gli esposti all’amianto che hanno un’attesa di vita decisamente inferiore a quella della popolazione generale.

Si tratta di richieste specifiche e prioritarie, che potranno essere arricchite dal contributo dei Ministri, dei parlamentari e da altre proposte scaturite dal dibattito pubblico. L’obiettivo è rendere concreti questi impegni nei provvedimenti sugli investimenti in discussione e in approvazione al Parlamento in queste ore sul DEF, Documento di Economia e Finanza, sul Recovery Plan e nella prossima legge di Bilancio.

L’amianto continua a mietere vittime. Le stime più accreditate valutano in oltre 3.000 all’anno le vittime per amianto, ma ci sono anche valutazioni che arrivano a 6.000 vittime all’anno. La differenza è data dall’incognita dei tumori polmonari asbesto correlati, che sono più difficili da classificare, mentre per i mesotelioma viene stimata una media annua di oltre 1.500 vittime dal ReNaM, il Registro Nazionale dei Mesotelioma dell’Inail.

IL TESTO COMPLETO DELLA LETTERA