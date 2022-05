Troppi assenti nel centrodestra, salta la seduta di consiglio comunale sul bilancio

Ancora una figuraccia, questa sera, per il centrodestra in consiglio comunale. E sì che in aula doveva arrivare un “signor documento”, ossia il rendiconto di bilancio 2021. Come tutte le delibere contabili, tra le più importanti per il funzionamento della macchina amministrativa e la messa in ordine dei conti.

Eppure, a dispetto dell’imminenza delle elezioni comunali che anche soltanto a livello tattico consiglierebbe unità e compattezza da entrambe le parti, la maggioranza non è riuscita a garantire il numero minimo dei consiglieri presenti al momento dell’appello e l’opposizione ne ha approfittato.

Soltanto in 14 del centrodestra in aula agli appuntamenti con le chiamate, non sufficienti per garantire l’avvio della seduta. Le opposizioni, vista la situazione, sono state fuori dall’aula per evidenziare la maxi falla nella maggioranza. E infatti, senza che la situazione sia cambiata nonostante l’attesa, nulla s’è mosso: e dunque tutti a casa e al prossimo tentativo.

Velenosissimo il capogruppo Pd, Stefano Fanetti: “Dopo il bidone di oggi a Rai 3, stasera lo schema del centrodestra si è ripetuto. Situazione ridicola”.