CFP Como: tra formazione e grandi sfide. Le porte si aprono per l’Open Day del 13 dicembre

Il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Como dedicato a “Luigi Grisoni” si conferma un polo dinamico e all’avanguardia, dove la formazione teorica si fonde con l’esperienza pratica di alto livello.

Per far conoscere ai ragazzi in procinto di scegliere i loro studi superiori, e alle loro famiglie, questa realtà, le porte del CFP si apriranno sabato 13 dicembre dalle 14 alle 17 in occasione dell’Open Day (prenotazione obbligatoria compilando il form online QUI), un pomeriggio dedicato alla scoperta dei laboratori, dei percorsi formativi e delle tante opportunità offerte agli studenti di tutti i settori, in particolare Alimentare e Benessere, costantemente coinvolti in prima persona in una ricca programmazione di eventi.

Queste iniziative, che si svolgono sia in sede sia presso istituzioni committenti, spaziano da serate a tema e interventi di professionisti di altissimo livello a manifestazioni, sfilate, concorsi e competizioni a livello nazionale e internazionale. Tali esperienze rappresentano occasioni fondamentali per gli allievi per mettersi in gioco, relazionarsi con il pubblico e vivere momenti di crescita arricchenti che li preparano concretamente al mondo del lavoro.

Questa eccellenza operativa è confermata dalla partecipazione a eventi di risonanza nazionale e dall’organizzazione di prestigiose sfide interne.

La grande notizia: Verso il “Premio Aimo e Nadia per i Giovani”

Con orgoglio il CFP Como ha annunciato di essere tra gli 11 istituti selezionati da Regione Lombardia per partecipare alla terza edizione del prestigioso “Premio Aimo e Nadia per i Giovani”.

Promosso dal rinomato Gruppo Aimo e Nadia Milano, questo progetto educativo torna in Lombardia per plasmare i futuri professionisti dell’ospitalità, basandosi sui valori di territorio, cultura, etica del lavoro e sostenibilità.

I nostri studenti avranno l’occasione unica di confrontarsi con il tema dell’edizione 2026: “Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività. Un viaggio educativo tra salute, sostenibilità e identità alimentare”.

I giovani talenti comaschi saranno chiamati a raccontare la Lombardia contemporanea creando piatti e proposte di ospitalità che valorizzino le materie prime locali, la biodiversità e il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

L’importanza dell’iniziativa è stata ribadita nella conferenza stampa di lancio a Palazzo Lombardia, alla presenza del Presidente Attilio Fontana, dell’Assessore Simona Tironi, della CEO Stefania Moroni e degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani de “Il Luogo di Aimo e Nadia”.

Il culmine del percorso sarà la finale, un evento di alto prestigio prevista per il prossimo 14 aprile 2026 presso il 39° piano (Belvedere) di Palazzo della Regione Lombardia a Milano.

L’eccellenza in casa: il 1°dicembre il CFP ha ospitato la Como Chef Challenge

In linea con lo spirito competitivo e di alta professionalità, il CFP di Como ha ospitato la fase cruciale della Como Chef Challenge, la finale della competizione, tenutasi lunedì 1° dicembre nelle cucine del CFP.

La giuria di esperti – composta da Francesco Mariani, Claudio Molli, Francesco Cranchi, Federico Beretta ed Emanuele Castelnovo – ha dovuto affrontare una selezione estremamente equilibrata, con proposte di altissimo livello che hanno saputo valorizzare materie prime e tradizioni locali con straordinaria originalità.

Undici gli chef in finale, che nella preparazione sono stati affiancati dagli allievi del CFP, che hanno avuto la straordinaria opportunità di vivere l’adrenalina della competizione lavorando spalla a spalla con grandi professionisti.

A partire dal primo evento in Villa Gallia lo scorso 16 settembre per celebrare il Bicentenario di Volta, sono state numerose le iniziative che hanno coinvolto gli allievi del CFP in entrambi i settori in eventi e manifestazioni: gli allievi e le allieve del settore Benessere e del settore Acconciatura hanno organizzato una sfilata di costumi tradizionali giapponesi, per accogliere la delegazione di Tokamachi in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del gemellaggio della città con Como.

Un’occasione importante per dimostrare le proprie capacità e per conoscere stile e cultura nipponica, di grandissima ispirazione e tradizione.

Hanno inoltre partecipato con la Polizia di Stato alle iniziative per la Giornata contro la Violenza verso le donne e hanno vissuto da protagonista l’organizzazione e la promozione della presenza del CFP a Young, il salone dedicato all’orientamento professionale.

Gli eventi rappresentano sempre un lavoro di squadra, che, attraverso la regia sapiente dei docenti di pratica professionale, insegna a collaborare, a comunicare, a coordinare i tempi e a condividere gli obiettivi. Così come fondamentale è imparare a stabilire una relazione efficace con i clienti.

Non solo libri, quindi, ma esperienze vissute sul campo dove le competenze trasversali, così importanti nella vita professionale e personale di ciascuno, diventano fondamentali

Centro di formazione Professionale (CFP) “Luigi Grisoni”

Via Bellinzona, 88 – Como Monte Olimpino

Open Day

Sabato 13 dicembre 2025 dalle 14 alle 17

Prenotazione obbligatoria compilando il form online disponibile QUI

Maggiori informazioni visitando il sito www.cfpcomo.com