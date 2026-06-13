VOLT, la nuova stagione del Teatro Sociale omaggia il genio comasco per i 200 anni: tutto il programma

Il 2026-27 si presenta come la chiusura di una trilogia dedicata, a vario titolo, al genere umano, dopo Humanity (Stagione 2024-25), ovvero un’indagine teatrale sugli abitanti della terra e Fairplay (Stagione 2025-26), girovagare sportivo tra teatro e sport, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina2026.

La Stagione 2026-27 VOLT Non esiste progresso senza curiosità – presentasta ufficialmente sabato 13 giugno al Teatro Sociale – sarà dedicata alla SCIENZA, nell’importante anniversario del bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta, promossa in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo, con il patrocinio della Governance Locale Volta200 e del Comitato Nazionale per la celebrazione del bicentenario dalla morte di Alessandro Volta.

Le Dichiarazioni Istituzionali

“Da diversi anni abbiamo scelto di costruire ogni stagione attorno a un tema forte, capace di offrire una chiave di lettura unitaria alla programmazione e, allo stesso tempo, di dialogare con il presente. Non si tratta di un semplice titolo, ma di un percorso che ci permette di intrecciare linguaggi, discipline e pubblici diversi, dando ancora più significato alle proposte artistiche. – spiega Dominique Meyer, Presidente del Teatro Sociale di Como AsLiCo – Con VOLT abbiamo deciso di dedicare questo viaggio alla scienza, nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, una figura profondamente legata alla storia della nostra città e dello stesso Teatro Sociale. Scienza e teatro possono apparire mondi distanti, ma in realtà condividono la stessa origine: la curiosità. Entrambi nascono dal desiderio di comprendere la realtà, di porre domande, di esplorare ciò che ancora non conosciamo. “Questa stagione – ha proseguito – è anche il risultato di un grande lavoro condiviso con il territorio. Università, scuole, associazioni, istituzioni culturali e realtà sociali hanno contribuito alla sua costruzione, arricchendola di idee, competenze e prospettive differenti. Crediamo che un teatro debba essere prima di tutto un luogo aperto, capace di creare connessioni e di valorizzare le energie della comunità. È proprio da queste collaborazioni che nasce una stagione viva, partecipata e profondamente radicata nella città.”

“Celebrare Alessandro Volta significa riconoscerne l’attualità. La sua eredità non appartiene soltanto alla storia, ma ci esorta a chiederci se l’Italia sia ancora capace di far nascere intuizioni scientifiche, trasformarle in innovazione e generare valore universale per la collettività. – dichiara Sen. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione tecnologica – In questo percorso, Como rappresenta un esempio significativo. Una città che utilizza il proprio passato come leva per costruire il futuro, favorendo l’incontro tra istituzioni, ricerca, imprese e trasformazione digitale. Il Teatro Sociale, con la stagione dedicata a Volta, può diventare il luogo simbolico di questo dialogo, portando la scienza e l’innovazione al centro della vita della comunità. Celebrare Volta significa anche affermare che il nostro Paese può ancora essere protagonista nella ricerca, nell’invenzione, nell’intelligenza artificiale, nelle tecnologie quantistiche e nella trasformazione digitale.”

Il Legame tra Scienza, Teatro e la Figura di Volta

La Stagione, inserita nel palinsesto multidisciplinare 200VOLTeVOLTA, sarà un’occasioni per scovare aneddoti e curiosità su una disciplina solo apparentemente lontana dal palcoscenico. Se la scienza, infatti, indaga sui fenomeni che hanno reso la civiltà ciò che è oggi, il teatro, attraverso la rappresentazione del mondo, ne ricostruisce i percorsi. Non è così strano, infatti, accostarsi alle grandi storie di scienziati che spesso sono noti ai più solo, si fa per dire, per le loro scoperte e non per le loro singolari vicende umane. E, come la scienza è mossa da regole e processi che muovono l’umanità verso scoperte e traguardi sempre più lontani, così il teatro esplora sempre più a fondo il vivere quotidiano e le relative dinamiche.

Il Teatro Sociale di Como è legato a doppio filo con Alessandro Volta. All’inizio dell’Ottocento, infatti, la città di Como stava vivendo una fase di rinnovamento urbano e culturale. Tra i progetti più importanti vi era la costruzione di un nuovo teatro cittadino, destinato a sostituire quello ormai inadeguato che si trovava presso il Broletto. Per realizzarlo si pensò di utilizzare l’area occupata dai resti dell’antico Castello della Torre Rotonda, una fortificazione ormai in rovina. In quegli anni Alessandro Volta, già celebre per le sei scoperte scientifiche, ricopriva anche incarichi pubblici e istituzionali. Nel 1809 era infatti presidente del Consiglio comunale di Como. Fu lui stesso a guidare la seduta in cui venne approvata la cessione dell’area destinata alla costruzione del nuovo teatro cittadino. In questo senso, Volta fu una figura direttamente coinvolta nel processo decisionale che rese possibile la nascita del Teatro Sociale.

E il “suo teatro” ha deciso di dedicargli una stagione proprio nel bicentenario della morte.

Settembre: Il Mese della Scienza (Anticipo di Stagione)

Il Teatro Sociale di Como ha proseguito anche per questa stagione nello stesso modus operandi applicato negli anni passati con grande successo. Ha iniziato il lavoro su questa stagione Volt già da febbraio, organizzando un incontro conoscitivo con le associazioni del territorio, università, scuole e cittadini per raccontare i progetti, condividere idee e collaborare insieme nella nuova stagione.

Il mese di settembre sarà il MESE DELLA SCIENZA e verrà vissuto come “anticipo” della Stagione, con una serie di attività ed eventi gratuiti che introdurranno il fil rouge di quest’anno.

Il container dell’energia (Piazza Verdi): Dopo il grande successo delle passate edizioni, Bianchi Group rinnova ancora il suo decennale sostegno alla cultura e al teatro, tornando a posizionare un container in Piazza Verdi. All’interno, si troverà Volta VR , un’esperienza immersiva di 4-5 minuti pensata da TEDxYouth@LakeComo per le Celebrazioni Voltiane e fruita tramite visori 3D.

Installazione “Volta: dalla pila al futuro” (Sala Pasta): A cura di ComoNExT Innovation Hub, uno spazio in cui la memoria della scienza prende vita attraverso il movimento di un robot che opera con precisione, assemblando uno dopo l’altro gli elementi della pila.

Sabato 19 settembre: Sarà possibile scoprire la scienza con laboratori, giochi e attività, per tutte le età, grazie alla collaborazione con Associazione Proteus e Lampo_di_gioco, mentre l’Ente Chiesa Cattedrale di Como offrirà al pubblico una visita guidata del Duomo sul legame tra lo scienziato e la Cattedrale, Alessandro Volta e la fede.

Weekend 24-27 settembre: Ampio spazio alla XIII edizione Festival della Luce Lake Como 2026, in collaborazione con Fondazione Alessandro Volta e alla Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, con l’Università degli Studi dell’Insubria. Numerosi approfondimenti scientifici si alterneranno a proposte indirizzate alle scuole, e ancora osservazioni del cielo con telescopi, giochi e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, fino a una passeggiata creativa sul legame tra lo scienziato e il palcoscenico, Alessandro Volta e il Teatro, a cura di Associazione Sentiero dei Sogni, in collaborazione con Società Palchettisti e Archivio di Stato di Como, e infine la musica, con l’esecuzione de La scossa elettrica di Puccini, con Lario Brass, in collaborazione con Conservatorio di Como.

Le Produzioni Dedicate ad Alessandro Volta

Alessandro Volta verrà raccontato in molti modi e attraverso diversi punti di vista.

Testimonial d’eccezione: Sarà Vincenzo Schettini – il professore e divulgatore scientifico che ha conquistato milioni di persone con il progetto “La Fisica che ci Piace” – che in una speciale serata teatrale accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta di Volta. Alessandro Volta, la fisica che accende il futuro (2 ottobre), promosso con ONde Lariane, con il contributo di Governance Locale Volta200 e il sostegno di TEDxYouth@LakeComo, sarà un appuntamento ad ingresso libero, dedicato a studenti, famiglie, appassionati e curiosi di ogni età, perché la fisica, quando viene raccontata con passione, diventa uno spettacolo capace di emozionare.

Il lato intimo: Grazie a Soroptimist International d’Italia Club Como, sarà possibile conoscere il lato più intimo, fragile e inedito dello scienziato comasco, attraverso lo spettacolo Il professore e la cantante. La grande storia d’amore di Alessandro Volta (29 settembre).

L’anniversario ufficiale (5 marzo): Lumen. Alessandro Volta: la scintilla della modernità , una nuova commissione che andrà in scena proprio il 5 marzo, giorno dell’anniversario, è un’opera multimediale per voce, ensemble, sintetizzatori, video ed elettronica, che trasmuta gli scritti autografi di Alessandro Volta in un’indagine ontologica tra suono, voce e visione.

Esperienza visionaria (28 aprile): Punto di sVolta. La cura che cambiò il mondo va ben oltre il semplice racconto biografico per trasformarsi in un’esperienza teatrale visionaria, magnetica e profondamente umana. Con la regia e la presenza di Stefano Dragone, grazie a una particolare voce narrante e a scenografie digitali d’avanguardia create da OLO Creative Farm, il palco si trasforma in un ponte tra passato e futuro.

Per i più piccoli (7 marzo): La Compagnia del Sole, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, ha pensato, invece, ai bambini e famiglie e presenterà Electric Dream. Alessandro Volta e la straordinaria avventura della Pila , ad ingresso gratuito, che girerà poi in tournée per l’Italia grazie al contributo del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta.

Passeggiate urbane: Slow Lake Como, infine, proporrà Alessandro, delle visite guidate nel centro storico di Como che metteranno in relazione il Teatro Sociale e alcuni luoghi urbani legati alla vita di Volta, con l’obiettivo di restituirne un ritratto pubblico e umano, intimo e civile allo stesso tempo (1 novembre, 17 gennaio, 13 febbraio, 6 marzo, 1 maggio).

Scienza in Scena: Incontri e Spettacoli Divulgativi

VOLT. Non esiste progresso senza curiosità, non racconterà soltanto di Volta, ma alternerà spettacoli divulgativi a biografie teatralizzate di noti scienziati, e numerosi incontri.

I Talk e gli Approfondimenti

Scienza In Scena: Sarà una rassegna di incontri che tratteranno di temi scientifici legati al alcuni spettacoli e saranno a cura della prof.ssa Michela Prest, Direttrice del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria, ad ingresso libero.

Scienza e Fede: L’ Ente Chiesa Cattedrale di Como terrà una tavola rotonda sul dialogo tra scienza e fede.

La misura della meraviglia: Conferenza in cui Sergio Gaddi, storico dell’arte, ci accompagnerà in un viaggio della scienza nella storia dell’arte, da Leonardo a Escher, grazie a Bianchi Group.

Bookcity: Anche l’appuntamento con Bookcity sarà tematizzato: verrà presentato il libro Scienza è cultura con gli autori Paola Dubini e Fiorenzo Galli.

Gli Spettacoli Teatrali e Musicali a Tema Scientifico

Galileo, oltre le stelle (15 ottobre): Corrado d’Elia porta un racconto teatrale intimo e rivoluzionario, tributo a Galileo.

Margherita Hack. Una stella infinita (7 gennaio): Il reading-spettacolo con protagonista Laura Curino è un omaggio e un divertito ricordo dell’originalità e simpatia di Margherita Hack, “l’amica delle stelle”.

Frankenstein (19 marzo): OHT Office for a Human Theatre affronta un classico immortale della letteratura occidentale sui limiti della scienza, sulla crudeltà della natura umana, sull’ambizione e sul perdono, e porta in scena, in una platea svuotata dalle sue poltrone, questo capolavoro.

Atomica (7 aprile): Di Muta Imago, è uno spettacolo che esplora il tema della responsabilità individuale di fronte a eventi storici di portata collettiva e delle conseguenze che un evento straordinario può avere nella vita di un semplice individuo.

Alto Voltaggio Poetry Slam (9 maggio): In collaborazione con Casa della Poesia di Como ODV e nell’ambito di Festival Europa in Versi, si ispira all’invenzione della pila: come la corrente elettrica, il Poetry Slam è il luogo in cui la parola, quando si fa ritmo, volume e gesto, genera una carica di pura energia.

Turandot delle stelle (28 novembre): Sarà una performance di videomapping e musica dal vivo dedicata a Turandot di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua prima rappresentazione, che racconterà e mostrare con note e immagini il cosmo e l’energia.

Star Wars tra musica e scienza (20 febbraio): È il progetto di Orchestra Sinfonica di Milano e Luca Perri che ci trasporterà in un viaggio sinfonico tra galassie lontane, scienza e magia del cinema.

Il Palinsesto della Stagione 2026/27

La Stagione 2026/27 andrà in scena da settembre 2026 a maggio 2027 con in programma numerosi spettacoli, dalle opere liriche ai balletti, dai concerti classici al jazz, passando per la prosa classica, quella più ricercata, i musical, gli spettacoli per bambini, incontri di approfondimento e presentazioni.

Stagione d’Opera

Turandot di Giacomo Puccini (24 e 26 settembre – PrimaGiovani under30 22 settembre): Inaugurazione in occasione del centenario della sua prima rappresentazione, con una coproduzione di OperaLombardia, insieme al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca e la Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. Il nuovo allestimento sarà a cura del team creativo vincitore della III edizione del bando per la selezione di un progetto di regia, indetto da OperaLombardia e riservato ad artisti under35: a curare regia, scene e costumi sarà Nadir Dal Grande, mentre la direzione musicale sarà affidata a Alessandro D’Agostini.

Death in Venice di Britten (9 e 11 ottobre): Con la regia di Rodula Gaitanou e la direzione di Daniel Smith.

L’italiana in Algeri (13 e 15 novembre): Altra produzione che partirà da Como, diretta da Fabio Cherstich e il M° Alessandro Palumbo.

Cavalleria rusticana / Pagliacci (4 e 6 dicembre): Nuovo allestimento del celebre dittico verista che unisce l’opera di Mascagni e quella di Leoncavallo, proponendo una profonda riflessione critica sul concetto di “verità” nel teatro. La regia sarà del comasco Davide Marranchelli, che ha curato l’allestimento di Tosca al Festival Como Città della Musica 2025, sotto la direzione musicale di Biagio Micciulla.

Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi (15 e 17 gennaio): Chiude la stagione, curato da Roberto Catalano e diretto da Andrea Solinas.

78° Concorso Internazionale Aslico Per Giovani Cantanti Lirici: Giunge con questa stagione alla sua nuova edizione (finale 6 gennaio) e, in vista dei festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario, propone in avvicinamento un concerto dedicato ad alcune delle più celebri pagine del repertorio operistico con il baritono Gezim Myshketa, ex vincitore del Concorso AsLiCo e oggi affermato interprete sui principali palcoscenici internazionali, insieme ai vincitori dell’ultima edizione (6 marzo).

Prosa

Berretto a sonagli di Luigi Pirandello (9 e 10 dicembre): Con Silvio Orlando come protagonista.

Scaramuccia (19 febbraio): Stivalaccio Teatro, dopo il successo di Arlecchino muto per spavento della scorsa stagione, si confronta ora con un altro dei grandi personaggi della Commedia dell’Arte.

A casa tutti bene (9 e 10 marzo): Con Anna Galiena e Fabio Troiano, segna il debutto alla regia teatrale di Gabriele Muccino, portando sul palco il dramma familiare già noto al cinema e in TV.

Eumenidi. Tutta, tutta del padre io sono (23 marzo): Torna Serena Sinigaglia e il suo cast tutto al femminile, in un lavoro ispirato a Eschilo.

La Reginetta di Leenane (31 marzo e 1 aprile): Ambra Angiolini sarà protagonista, insieme a Ivana Monti e il comasco Stefano Annoni, di un thriller psicologico diretto da Raphael Tobia Vogel, dal testo di Martin McDonagh.

Amleto (13 e 14 aprile): Dopo il successo della scorsa stagione con Come nei giorni migliori , torna la coppia Diego Pleuteri/Leonardo Lidi.

L’angelo del focolare (27 aprile): Una straordinaria Emma Dante, che cura testo, regia, scene e costumi.

Prosa Off

Ridente la calma (1 e 2 novembre): Nelle giornate di Commemorazione di tutti i defunti, in Sottopalco, il comasco Mario Bianchi mette in scena una performance di 25 minuti per una bara e 30 spettatori.

Domina. Le eroine verdiane (25 novembre): Con Ondadurtoteatro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, porta uno spettacolo site-specific e site-responsive che unisce Opera Lirica e Teatro Fisico, mescolando poesia, spettacolo e azione, il tutto in una platea priva delle poltrone. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro con Telefono Donna Como.

Per sempre (19 gennaio): Alessandro Bandini, recente vincitore del Premio Mariangela Melato per giovani attori, dà voce e corpo alla struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e Alain Toubas.

Se noi ombre (4 febbraio): Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo propone uno spettacolo itinerante per una nuova generazione di attori, una passeggiata nei corridoi, nelle Sale del Ridotto e negli altri angoli solitamente nascosti del Teatro.

Concerto per uno sconosciuto (11 aprile): Dimore Creative, Compagnia Residente Emergente per le Stagioni TSC 2026-2029, Vincitore Premio Scenario 2025, propone uno spettacolo teatrale che prende forma a partire da un’esperienza reale, un lungo cammino in Svezia.

Bovary (22 aprile): Manifatture Teatrali Milanesi mettono in scena un amore inquieto e struggente.

Danza

Les Nuits Barbares (27 novembre): Si apre con la Compagnie Hervé Koubi in uno dei lavori più iconici del coreografo franco-algerino.

Lo schiaccianoci (Capodanno a Teatro): Vedrà protagonista il Balletto di Siena con il riallestimento coreografico curato da Marco Batti, personaggio molto noto nel mondo della danza italiana e non. Chi lo desidera, potrà vivere una vera e propria Capodanno Experience e, dopo lo spettacolo, partecipare al cenone sul palcoscenico del Teatro.

Vivaldiana (9 gennaio): Il ritorno di Spellbound Contemporary Ballet che si esibirà su musiche di Antonio Vivaldi.

Parsons Dance (2 marzo): Dopo qualche anno di assenza da Como, ritorna la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale.

The Wall_Dance Tribute (3 aprile): Con le coreografie di Michele Merola e la regia di Manuel Renga, vedrà ballare sulla musica dei Pink Floyd i danzatori della MM Contemporary Dance Company.

STOMP (17-18 aprile): Un coinvolgente mix di percussioni, danza, teatro e comicità, accompagnato da una colonna sonora elettrizzante ispirata ai rumori e al caos della vita quotidiana, sarà invece portato in scena, per un grande ritorno dopo diversi anni di assenza da Como, dai fantastici STOMP! Un evento internazionale, in collaborazione con MyNina Spettacoli, assolutamente da non perdere!

Musica (Concertistica, Concerti, Jazz)

Stagione Concertistica

Cajkovskij / Chacaturjan / Sostakovic (13 ottobre): Un grande concerto dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in collaborazione con Amici della Musica di Cernobbio in occasione del loro 60° anniversario. Sul podio, il M° Tjeknavorian, considerato oggi uno dei più talentuosi direttori, si fa interprete di alcune delle espressioni più intense e contrastanti della musica russa.

Luca Trabucco (12 dicembre): Pianista italiano con una carriera concertistica internazionale, si distingue soprattutto nell’interpretazione del repertorio romantico e francese, in particolare Chopin e Ravel. In questo recital propone un intenso viaggio musicale intitolato Noblesse et sentiment – L’eredità e la visione .

Dardust (6 aprile): Una delle figure più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea: pianista di solida formazione classica, compositore, produttore discografico e autore di numerosi successi pop, ha costruito una carriera capace di muoversi con naturalezza tra mondi solo apparentemente distanti. Si esibirà con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

La musica, energia dei popoli (12 maggio): Chiude la rassegna il consueto appuntamento con l’OFCC Orchestra di fiati del Conservatorio di Como.

Confermata anche la rassegna di CAMERA CON MUSICA, con ben sette appuntamenti.

Grandi Concerti ed Eventi Speciali

E Morte non avrà dominio (18 novembre): Con protagonista Vinicio Capossela ; una Ballad Opera liberamente tratta dalla vita di Renato Striglia e dall’opera di Dylan Thomas, con quindici canzoni inedite del noto cantautore.

Sulutumana (22 dicembre): Presenteranno il loro ultimo album in uscita.

Alla scoperta di Morricone. Parte 3 (29 dicembre): L’Ensemble Symphony Orchestra e il M° Giacomo Loprieno giungono al terzo volume del tributo unico alle musiche del grande compositore italiano, aggiungendo nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato suo repertorio.

La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale (13 marzo): Ottava edizione, sempre molto apprezzata dal pubblico. Ad aprire la serata in Teatro sarà Danilo Rea in un piano solo ispirato ai Beatles e ai Rolling Stones, a seguire jazz diffuso nelle Sale del Ridotto.

La rivoluzione in quattro (16 marzo): Un altro anniversario importante per il mondo della musica è il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven che sarà ricordato con questo progetto speciale con protagonista Sergio Rubini.

TSC Club e Como Youth Sound

Verrà riproposto il TSC CLUB, con tre serate omaggio di band del territorio a tre grandi artisti italiani scomparsi:

Lucio Dalla (24 marzo)

Ornellla Vanoni (9 aprile)

Rino Gaetano (7 maggio)

Ad aprire questi tre tributi saranno alcune band finaliste della prima edizione del Como Youth Sound, il contest musicale dedicato a musicisti tra i 14 e i 29 anni organizzato dal Teatro Sociale insieme ad altri partner del territorio. Visto le numerose adesioni e il grande successo, il Teatro proporrà la seconda edizione che vedrà la finale il 24 aprile.

Parole della Musica

A metà tra una prosa e un concerto, si trova questa specifica categoria:

Gaber – Mi fa male il mondo (16 dicembre): Neri Marcorè in un’esplorazione dell’universo creativo, narrativo, etico e letterario dei due grandi autori Gaber e Luporini.

Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli (18 febbraio): Simone Cristicchi in un nuovo progetto in solo dedicato a San Francesco d’Assisi, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua morte.

Progetti Speciali e Collaborazioni

Teatro per gli Altri e Solidarietà

Il Sociale persiste nel TEATRO PER GLI ALTRI. Confermati anche quest’anno:

Il Concerto di Natale a favore di Cometa.

Il Concerto gospel a favore dell’ASST Lariana.

La giornata dedicata al terzo settore, in collaborazione con CSV Insubria, con la quinta edizione di Il mio posto del mondo e la terza di Intrecci di popoli .

Il concerto di Alessandro Martire (3 ottobre) a favore di AIRC.

Il concerto di Davide Alogna & I Musicisti della Scala (8 dicembre), un evento di raccolta fondi organizzato dal Lions Club Como Lariano, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione del Club, con l’obiettivo di contribuire alla donazione di un cane guida a una persona non vedente.

Accessibilità

Continuano anche le proposte legate all’accessibilità. Grazie al progetto “Comunicare senza Barriere” Regione Lombardia 2023/24, promosso da a.l.f.a. Associazione Lombarda Famiglie Audiolese APS, il pubblico potrà avvalersi del sistema Mobile Connect di Sennheiser durante alcuni spettacoli in cartellone. Attraverso un’app gratuita sul proprio cellulare, gli spettatori ipoudenti hanno la possibilità di modulare in autonomia volume e frequenze, sintonizzandosi in base alle proprie capacità uditive. L’ascolto assistito può avvenire utilizzando cuffie a padiglione, auricolari via cavo o bluetooth, apparecchi acustici e impianti cocleari di nuova generazione. Inoltre, la recita del 15 novembre dell’opera L’italiana in Algeri si inserisce nel progetto Open con percorsi di accessibilità per spettatori con deficit visivo e uditivo.

Collaborazione con MyNina Spettacoli

PROSA OPEN: Avremo Annagaia Marchioro in Fulminata. La speranza è l’ultima a morire (20 gennaio) con la regia di Teresa Mannino; Gioele Dix con il nuovo spettacolo Arrivato a questo punto (21 febbraio) ed infine Filippo Caccamo in Fuori di tela (11 marzo).

I MUSICAL: Tre i titoli: A Christmas Carol Musical (30 dicembre), Belle e la Bestia (4 aprile) e Ghost (14 e 15 maggio).

Politiche Giovanili e Under30

Continua l’adesione del Teatro Sociale di Como al progetto YOUTH CLUB, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo per favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni alle arti dello spettacolo. I giovani sono sempre stati un focus importante nel lavoro di AsLiCo, che ogni anno aumenta il proprio impegno per portare i ragazzi a teatro e interagire soprattutto con la fascia under30. Proprio per questo motivo ha dato vita a una collaborazione importante con l’Associazione Lo Snodo che si sta occupando della consulenza e curatela artistica della programmazione legata al pubblico under30.

Oltre il sipario: il lato del Teatro che non ti aspetti: Sarà un ciclo di 10 eventi, uno al mese, tutti gratuiti, esclusivamente indirizzati ai ragazzi, che spazieranno da performances a laboratori, con lo scopo di far vivere il teatro in un modo che non sia solo quello frontale di spettatore seduto in platea. Inoltre Lo Snodo e il Teatro si stanno occupando di incontrare numerose associazioni giovanili e gruppi informali della provincia per creare insieme qualcosa di diverso, qualcosa che possa fare sentire ai ragazzi che questo Teatro, che descrivono così imponente e con così tanti anni alle spalle, può essere anche per loro casa e luogo di ritrovo.

Abbonamento STRApass: Oltre alla CARTA GIOVANI, agli Under30 sarà riservato un nuovo abbonamento, STRApass – nome che si lega a STRAteatro, il profilo Instagram del Teatro Sociale dedicato alle attività rivolte ai giovani – che racchiude una selezione di spettacoli ad un prezzo super agevolato. Prima degli spettacoli inclusi nell’abbonamento, si terranno incontri e laboratori realizzati in collaborazione con le realtà giovanili del territorio.

Sociale Famiglie e Opera Education

Ovviamente spazio anche a SOCIALE FAMIGLIE, con spettacoli che celebrano diversi anniversari, come:

Winnie The Pooh – Ora abbiamo sei anni , in occasione dei 100 anni dalla sua prima pubblicazione.

Pinocchio per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

Pimpa. Il musical a pois che celebra il cinquantesimo anniversario di uno dei personaggi più iconici del panorama culturale italiano dell’infanzia.

Il sogno di Ludwig, in occasione dei 200 anni dalla morte di Ludwig van Beethoven, e molti altri.

OPERA EDUCATION sarà invece dedicata a Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Informazioni di Servizio e Biglietteria

Un anno, insomma, decisamente eclettico che strizza l’occhio a produzioni di pregio che faranno sognare, pensare, divertire, piangere, arricchendo gli spettatori di nuove emozioni.