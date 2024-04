Tra lago e monumenti il centro storico di Como regno del vino: 50 aziende per il Lake Como Wine Festival. Info e date

Il Lake Como Wine Festival torna in città, in collaborazione con Confesercenti, per una decima edizione all’insegna del buon vino, dei prodotti tipici, ma anche della solidarietà. Dal 24 aprile al 1° maggio, infatti, piazza Verdi ospiterà gli stand di oltre cinquanta aziende provenienti da tutta Italia che porteranno nel cuore della città vini pregiati come il Brunello o l’Agliatico, il Prosecco e il Franciacorta, ma anche salumi come Bresaola e salame, i migliori formaggi dei monti lariani e delle valli piemontesi, olio, aceto balsamico, miele e marmellate, nocciole delle Langhe e tartufo di Norcia fino agli arancini di Sicilia.

Un vero e proprio viaggio nel gusto alla scoperta dei prodotti tipici di tutta Italia ma, soprattutto, del nostro territorio che merita di essere conosciuto e valorizzato anche da questo punto di vista, oltre che per le sue bellezze naturali e i suoi monumenti.

Ma quest’anno le ragioni per partecipare al Lake Como Wine Festival raddoppiano grazie a un’iniziativa che permetterà di devolvere parte del ricavato ad associazioni territorio: “Parte degli utili dell’evento saranno destinati alle associazioni sportive e di volontariato – spiegano infatti gli organizzatori – chiunque parteciperà al Festival, mostrando il volantino dedicato a questa iniziativa (che trovate in fondo all’articolo), potrà destinare il 10% del costo biglietto ad una associazione da lui stesso indicata”.

Una scelta importante per festeggiare il decimo compleanno del Lake Como Wine Festival che rende ancora più “buone” e imperdibili le otto giornate dedicate al di questo amatissimo evento.

LAKE COMO WINE FESTIVAL

X Edizione

24 aprile – 1° maggio 2024

Piazza Verdi, Como

Info e biglietti QUI

Date e orari

Mercoledì 24 aprile 16-23

Giovedì 25 aprile 10-21

Venerdì 26 aprile 10-23

Sabato 27 aprile 10-23

Domenica 28 aprile 10-21

Lunedì 29 aprile 10-20

Martedì 30 aprile 10-23

Mercoledì 1 maggio 10-21