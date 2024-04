Edil: alla Fiera di Bergamo dal 26 al 28 aprile torna l’attesa rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0

Bergamo torna ad essere, anche a livello fieristico, la capitale della filiera italiana delle costruzioni 5.0. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile 2024 alla Fiera di Bergamo si riaccendono infatti i riflettori su “Edil”, storica rassegna firmata Promoberg ( www.bergamofiera.it ) dedicata alle tecnologie innovative dell’edilizia.

Sulla carta è la 28esima edizione, ma, dopo oltre dieci anni in stand by dovuti alle anomale dinamiche del mercato, il ritorno (molto atteso sia dagli operatori che dalle famiglie) segna il nuovo punto di partenza di un progetto a lungo termine, che vede gli organizzatori fortemente impegnati già oggi ad ampliare nel 2025 la rassegna dedicata alle tecnologie 5.0, consolidando in tale modo Bergamo quale punto di riferimento dell’edilizia e delle costruzioni all’interno di un territorio – quello della Bergamasca, e sull’asse Brescia-Bergamo-Milano – che rappresenta da sempre il più importante distretto economico italiano nel settore delle costruzioni. L’area complessiva dedicata alla fiera dell’edilizia è pari a 16.500 metri quadrati, suddivisi tra quelli al coperto del padiglione A e la relativa area esterna, dove si faranno notare soprattutto i grandi macchinari come gru, macchine movimento terra, gruppi elettrogeni, elevatori telescopici. Le realtà espositrici sono oltre un centinaio, in rappresentanza di cinque regioni, tra le quali svetta la Lombardia (84 realtà), seguita da Veneto e Piemonte.

Scontato il podio delle province maggiormente rappresentate: al primo posto Bergamo (53 imprese), seguita da Milano (12) e Brescia (9). Alla testa dei settori merceologici rappresentati troviamo le ristrutturazioni ed efficientamento energetico (26%), seguito da macchine e attrezzature (19%), finiture, costruzioni a secco, colori (16%), enti e istituzioni (10%), veicoli industriali (9%), software e tecnologia (8%). Per agevolare le imprese e le famiglie – queste ultime pronte ad accorrere in fiera per trovare il meglio offerto da mondo delle costruzioni, dalle loro fondamenta al tetto, passando per tutto quello che serve per arrivare al prodotto finito chiavi in mano – gli organizzatori hanno deciso per l’ingresso gratuito, previa un semplice e veloce registrazione online sul sito dell’evento (https://fieraedile.it) o in presenza, direttamente presso la segreteria all’ingresso della fiera. Gli orari di apertura al pubblico, dalle 9:00 alle 19:00, mentre l’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro da parte delle autorità è in programma venerdì 26 alle ore 10:45, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dei rappresentanti di tutte le realtà del settore. Tra i tanti meriti di Edil 2024 vi è certamente quello di aver riunito attivamente attorno al progetto tutto il sistema associativo e istituzionale del settore costruzioni – citiamo Confartigianato, Cna e Lia, Ance, Cassa Edile, Scuola Edile, Comitato Paritetico Territoriale e Artigiano, Edilcassa Artigiana -, a cui si sommano l’Università, gli Enti bilaterali, il mondo della finanza (con servizi e prodotti ad hoc) e partnership di rilievo, per un insieme che, oltre a evidenziare l’eccellenza del settore, vuole contribuire attivamente anche al rilancio dell’immagine e della qualificazione delle professioni legate all’edilizia e all’impiantistica, che hanno un immenso valore sociale ed economico e sono tutt’altro che scelte formative e professionali di secondo piano.

Da Bergamo parte quindi anche un invito rivolto in particolare alle nuove generazioni (e alle loro famiglie) di considerare anche la filiera dell’Edilizia come importante sbocco professionale, essendo la stessa un’eccellenza del Made in Italy (e in Bergamo) riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La rassegna mette al centro l’edilizia proiettata nel futuro, con focus dedicati ai temi di grande attualità ed estremamente gettonati sia nei cantieri che tra le famiglie (le più coinvolte al mondo sul tema della casa e dell’abitare), come la sostenibilità e il digitale, le innovazioni tecnologiche (legate in particolare alla green economy e alla smart city), l’Intelligenza artificiale, lo smart building (i cosiddetti edifici intelligenti) e il condominio, edificio che rappresenta ancora oggi oltre il 60% delle abitazioni principali in Italia. Proprio in tema di condomini, si innesca l’enorme potenzialità dell’attività di ristrutturazione ed efficientamento energetico residenziale ed industriale, ottimamente rappresentato nella tre giorni di Bergamo e che va ben oltre la logica del Superbonus, grazie alla sinergia tra le diverse realtà e al concorso con banche e nuovi strumenti finanziari che consentono, grazie a interventi sostenibili mirati, la transizione ecologica anche da parte dei cittadini e delle imprese.

La tre giorni espositiva sarà arricchita da una fitta agenda di eventi collaterali, tra convegni, focus, workshop e incontri formativi (con relativi crediti) che, se da un lato mettono al centro alcune delle tematiche più importanti del settore, dall’altro favoriscono il confronto tra le imprese e i professionisti con i rappresentanti della politica, della finanza e dell’economia. Tra gli appuntamenti più significativi segnaliamo, tutti nella giornata inaugurale di venerdì: “La gestione ambientale dei cantieri”, convegno a cura di Ance Bergamo, con partner Provincia di Bergamo e ARPA Lombardia (Patrocinio), Ordine Geologi Lombardia, Ordine Ingegneri Bergamo, Collegio Geometri e Geometri laureati Bergamo (ore 10, area Workshop, padiglione A); il convegno “Edifici intelligenti” a cura di Confartigianato Imprese Bergamo e The European House Ambrosetti, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; durante il convegno sarà presentato il Rapporto strategico Community smart building di The European House Ambrosetti, con focus sulle opportunità per le filiere tecnologiche, industriali e artigianali sui territori (ore 11:00, sala Caravaggio); nella sala Lorenzo Lotto (padiglione A, ore 14:00) un focus su Microsoft 365 Copilota dedicato all’intelligenza artificiale generativa per le aziende; infine, in sala Caravaggio (ore 15:00), spazio al focus sulla “Riqualificazione energetica nei condomini; i nuovi scenari per il mondo dell’edilizia”, con la collaborazione delle Associazioni degli Amministratori Condominiali, Associazioni Imprenditoriali dei Costruttori, di Banca Reale ed Esperti in Efficientamento Energetico, per un’importante tavola rotonda con i rappresentanti di istituzioni, associazioni e ordini professionali e le conclusioni da parte dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

In tema di sostenibilità, durante le giornate di Edil, così come avviene per tutte le manifestazioni di scena alla Fiera di Bergamo, saranno disponibili i mezzi della linea 1 del trasporto pubblico locale (www.atb.bergamo.it), che effettueranno una fermata direttamente davanti all’ingresso del polo fieristico.

Edil 2024 ha il sostegno di Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo (mani sponsor), Cribis (technical partner) e Utility Diadora (afeti partner) e il Patrocinio della Provincia di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo.

Info, programma, registrazioni: https://fieraedile.it/

