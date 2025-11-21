Nello storico hotel sul Lago di Como la magia d’autunno è in tavola con una serata unica: grande menu e grandi vini

Il Palace Hotel di Como celebra novembre con due proposte che uniscono eleganza, tradizione e alta gastronomia: da un lato le raffinate Wine Dinner, dall’altro un menù interamente dedicato alla cacciagione, simbolo autentico della stagione.

Le Wine Dinner, nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze enologiche italiane, accompagnano gli ospiti in un viaggio attraverso il nostro bel Paese. Ogni serata rende omaggio a una diversa regione vitivinicola, grazie alla selezione di cantine prestigiose e alla possibilità di degustarne le etichette più rappresentative.

La prossima cena è in programma giovedì 28 novembre e sarà dedicata alle Cantine della Toscana con Dievole: un percorso sensoriale unico, esaltato da un menù degustazione di quattro portate, creato dallo Chef per dialogare in armonia con i vini proposti. Una cena che diventa esperienza, avvolta nella cornice elegante del Palace Hotel e impreziosita dalla vista sul Lago di Como.

Menu degustazione + abbinamento vini: Euro 90 a persona

Info e prenotazioni: +39 03123391 – info@palacehotel.it

Accanto alle Wine Dinner, il Palace Hotel dedica l’intero mese di novembre ai sapori intensi della cacciagione, celebrando l’anima più vera dell’autunno lariano. Il ristorante Antica Darsena propone infatti un esclusivo menù stagionale costruito attorno a materie prime d’eccellenza provenienti dalle montagne e dai boschi del territorio.

Tra i piatti più rappresentativi spiccano il Carpaccio di cervo e speck di cinghiale con cavolo cappuccio e i bocconcini di cinghiale con polenta rustica e verza brasata: ricette che raccontano, con gusto e delicatezza, la forza della tradizione e il sapore di una stagione fatta di colori caldi e aromi avvolgenti.

Il menù è disponibile per tutto il mese di novembre, sia a pranzo che a cena, e permette di scegliere tra la degustazione completa o i singoli piatti alla carta.

Menù completo: www.palacehotel.it/offer/menu-cacciagione/