Pasqua con vista sul Lago di Como: Palace Hotel e Hotel Barchetta, i menu speciali uniscono tradizione e raffinatezza

Sul Lago di Como la Pasqua è un momento speciale, in cui la Primavera torna a illuminare le rive del lago e il piacere della tavola diventa un’occasione per ritrovarsi e celebrare la festa con eleganza. In questo scenario unico, ci sono due appuntamenti gastronomici imperdibili nel cuore della città: il pranzo pasquale al raffinato Palace Hotel, affacciato direttamente sul lungolago, e quello all’elegante Hotel Barchetta Excelsior in Piazza Cavour. Due atmosfere diverse ma complementari, entrambe con una vista privilegiata sul primo bacino del lago, dove la grande ospitalità incontra una cucina capace di raccontare la tradizione con gusto contemporaneo.

Al Palace Hotel la Pasqua firmata dallo chef Ercole Sandionigi

Nelle eleganti sale del Palace Hotel, dove la luce del lago entra dalle grandi vetrate del Ristorante Antica Darsena, lo chef Ercole Sandionigi propone un pranzo di Pasqua costruito come un percorso gastronomico raffinato e profondamente legato alla tradizione. L’esperienza inizia già con l’aperitivo, pensato per accogliere gli ospiti con sapori delicati e primaverili: una Pasqualina ai carciofi con uova di quaglia, che richiama uno dei grandi classici della cucina italiana delle feste, affiancata da un elegante Fagottino di bresaola e Zincarlin, formaggio tipico delle valli del Lario, in un omaggio al territorio e alla sua identità gastronomica.

Il menù prosegue con un antipasto che unisce tecnica e delicatezza: un Uovo barzotto servito con bruscandoli, la spuma vellutata di burrata e gambero marinato, un piatto che gioca tra consistenze morbide e freschezza aromatica. Il primo piatto racconta invece il cuore della tradizione pasquale con un tocco contemporaneo: Ravioli di agnello accompagnati da una cremosa fonduta di cacio e pepe e completati dalla dolcezza primaverile delle fave fresche, in un equilibrio perfetto tra intensità e leggerezza.

Il momento centrale del pranzo è dedicato a uno dei piatti simbolo della festa: il Capretto della tradizione al forno, preparato secondo ricetta classica e servito con patate novelle, fragranti e dorate. A rinfrescare il palato arriva quindi un Sorbetto agli agrumi di Sicilia, luminoso e profumato, prima del gran finale dedicato ai dolci pasquali. La conclusione celebra la grande pasticceria con la Colomba artigianale della Pasticceria Villa d’Este, seguita dall’Uovo di cioccolato, simbolo della festa e della convivialità.

Il percorso gastronomico è accompagnato da una selezione di vini pensata per valorizzare ogni portata, dal Berlucchi DOCG Rosé Brut allo Chardonnay Blanc Mazzolino, passando per il Ferghettina Terre di Franciacorta Curtefranca e il Dievole Chianti Classico Riserva Novecento, fino alla chiusura dolce con il Torcolato Maculan.

Il pranzo è proposto al costo di 110 euro a persona, bevande incluse.

Prenotazioni al numero +39 031 23391 oppure scrivendo a info@palacehotel.it

All’Hotel Barchetta Excelsior il pranzo pasquale dello chef Christian Babuin

A pochi passi di distanza, nella luminosa sala ristorante dell’Hotel Barchetta Excelsior affacciata su piazza Cavour e sul lago, lo chef Christian Babuin propone un menù di Pasqua che celebra la stagione con eleganza e armonia. Il percorso si apre con un antipasto che racconta la Primavera con raffinatezza: Asparagi verdi accompagnati da un soffice flan di ricotta di pecora, impreziositi da un tuorlo cotto lentamente in olio e dal profumo del tartufo, in un equilibrio delicato tra cremosità e intensità aromatica.

Il primo piatto è un Risotto primaverile che intreccia sapori di terra e di mare: fiori di zucca e fave incontrano la dolcezza dei gamberoni, mentre una spuma di burrata avvolge il piatto con la sua morbidezza e una nota di limone porta freschezza e luminosità. Il cuore del menù celebra la tradizione con le Costolette di agnello in parure croccante, servite con carciofi e patate viola e accompagnate da una profumata bernese alla menta, capace di dare al piatto una nota aromatica elegante.

Prima del finale, un Sorbetto ai mirtilli e gin rinfresca il palato con un accento aromatico moderno. Il pranzo si chiude con il simbolo per eccellenza della festa: la Colomba artigianale di Villa d’Este, servita con una golosa fonduta di cioccolato e arancia, per un finale che unisce tradizione e dolcezza contemporanea. Il tutto accompagnato da una selezione di vini che comprende il Ribolla Gialla Bastianich, Vigne Casati Terre Lariane IGT e Moscato.

Il menù è proposto al costo di 80 euro a persona, bevande incluse.

Prenotazioni al numero +39 031 3221 o scrivendo a info@hotelbarchetta.it.

Due luoghi simbolo della città, due cucine diverse ma unite dalla stessa filosofia di ospitalità: quella del Gruppo Villa d’Este, capace di trasformare il pranzo di Pasqua in un’esperienza di gusto, eleganza e convivialità affacciata sulle acque del Lago di Como.