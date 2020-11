Antinfluenzale, attenzione: prima le categorie fragili. Ecco numeri di telefono e guida

Per consentire il rispetto del distanziamento sociale quest’anno la prenotazione per la vaccinazione antinfluenzale sarà obbligatoria.

In questa prima fase le prenotazioni interesseranno solo le seguenti cosiddette categorie fragili, ossia persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza (e per le quali la vaccinazione è gratuita) come:

Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”.

Soggetti dai 6 mesi e fino al compimento dei 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza come malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30); insufficienza renale/surrenale cronica;malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

tumori e in corso di trattamento chemioterapico; malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); epatopatie croniche;

bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.

All’atto della prenotazione, i cittadini riceveranno le informazioni necessarie (giorno, orario e luogo).

Da domani 3 novembre le prenotazioni avverranno secondo le seguenti modalità:

Per i bambini fragili (dai 6 mesi e fino al compimento dei 18 anni) il numero da contattare per le prenotazioni è il numero verde gratuito di Asst Lariana 800893526 dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30.

Per gli adulti fragili (dai 18 anni e fino al compimento dei 65 anni) il numero da contattare per le prenotazioni è il numero verde regionale 800 638 638 da rete fissa e lo 02/999599 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario; il numero è attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

In alternativa sarà possibile effettuare la prenotazione anche attraverso: prenotasalute.regione.lombardia.it

Per gli adulti fragili potrà essere somministrato, sempre gratuitamente, anche l’anti-pneumococcico.

Per le donne in gravidanza il numero da contattare per le prenotazioni è il numero verde regionale 800 638 638 da rete fissa e lo 02/999599 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario; il numero è attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

In alternativa sarà possibile effettuare la prenotazione anche attraverso il sito prenotasalute.regione.lombardia.it Per le donne seguite dall’ambulatorio Ostetrico dell’ospedale Sant’Anna e dai Consultori familiari di Asst Lariana la prenotazione potrà essere effettuata direttamente dagli operatori.

Per tutte le altre categorie la cui vaccinazione antinfluenzale sarà eseguita da Asst Lariana seguiranno via via specifiche comunicazioni sulla data di avvio delle prenotazioni e i riferimenti telefonici.