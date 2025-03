All’ospedale di Como avanguardia nella cura dell’asma grave: nuovo incarico di alta specializzazione

Al dottor Claudio Sorino è stato assegnato un incarico di alta specializzazione per il coordinamento dell’ambulatorio di Pneumologia di secondo livello per la diagnosi e il trattamento dell’asma grave. L’ambulatorio, collegato all’attività della Pneumologia diretta dal dottor Sergio Agati, è dedicato alla cura dei pazienti con le forme di più gravi di asma ed oltre alle più moderne tecnologie può assicurare la prescrizione di farmaci biologici. Insieme al dottor Sorino, lavorano gli specialisti pneumologi Paola Bottini, Stefano Negri e Daniela Ceriani.

L’ambulatorio aderisce, tra l’altro, a SANI-Severe Asthma Network Italy progetto promosso congiuntamente dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP) e dalla Società Italiana di Allergologia Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC). Il progetto coinvolge 58 centri di eccellenza in Italia (di cui 15 in Lombardia, tra cui appunto, quello di Asst Lariana) che offrono diagnosi avanzate e trattamenti personalizzati, oltre a contribuire alla ricerca e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

“L’asma grave è una condizione complessa, influenzata da fattori genetici, ambientali e immunologici, caratterizzata da un alto tasso di ospedalizzazioni e una qualità della vita compromessa – osserva il dottor Sorino, che lo scorso novembre ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per le Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Respiratorio – Le persone con asma grave hanno spesso un’infiammazione persistente delle vie aeree, rimodellamento delle vie aeree e marcata iper-reattività bronchiale. In molti pazienti si associano altre problematiche quali allergie, poliposi nasale, disturbi gastroenterici e metabolici. Per questo l’asma grave appresenta una sfida significativa per la medicina moderna e richiede un approccio individualizzato e multidisciplinare”.

Proprio l’asma – una delle patologie respiratorie croniche più diffuse a livello mondiale – e l’asma grave sono state al centro di un recente congresso svoltosi all’Istituto Maugeri IRCCS a Tradate a cui lo stesso dottor Sorino ha partecipato come relatore. “Negli ultimi anni – conclude il dottor Sorino – l’evoluzione delle conoscenze sulla fisiopatologia e l’introduzione di nuovi approcci diagnostici e terapeutici hanno contribuito a migliorare la gestione della malattia, soprattutto nei casi di asma grave, caratterizzati da un’alta frequenza di riacutizzazioni, ospedalizzazioni frequenti e difficoltà nel raggiungere un controllo adeguato dei sintomi”.