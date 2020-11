Covid – Banfi (Asst): “431 pazienti in cura. 144 tra medici e infermieri positivi”. Riapre il Vecchio Sant’anna con 20 posti, altrettanti a Cantù

E’ un quadro oltremodo complicato quello cui sta facendo fronte Asst Lariana.

Il Covid, è noto, sta mettendo, drammaticamente sotto pressione il sistema sanitario.

Asst ha attivato, al momento, 372 posti letto. Ma considerando anche i pazienti che spesso restano in attesa in Pronto Soccorso prima del ricovero, si arriva ad oltre 431 persone in totale.

Infatti all’ultima rilevazione di oggi – 9 novembre – mezzogiorno sono 119 i pazienti ricoverati al Sant’Anna e ventilati (27 dei quali in terapia intensiva), 192 quelli non ventilati; 12 ventilati all’ospedale di Cantù (6 dei quali in terapia intensiva) e 12 non ventilati; 33 in attesa di ricovero al Ps del Sant’Anna, 36 al Ps di Cantù; 27, infine, i pazienti ricoverati a Mariano Comense.

Inoltre il direttore generale, Fabio Banfi, fa sapere che “si sta lavorando all’apertura, nei prossimi giorni, di 20 posti letto a Cantù; è in fase di organizzazione anche l’attivazione, entro metà novembre, di una Degenza di comunità in via Napoleona (20 posti letto) per quei pazienti positivi con un buon livello di autonomia ma che necessitano di un monitoraggio”.

Sul fronte del Personale in malattia tra medici ed infermieri positivi al Coronavirus si contano 144 assenze; 52, tra medici ed infermieri, sono assenti in quanto risultati contatti stretti di casi positivi. Per malattie ordinarie, infine, risultano assenti altre 100 persone.

“La fatica e la stanchezza che stanno affrontando medici ed infermieri non si possono neppure immaginare – conclude il direttore generale – E’ il loro lavoro, è vero, ma in questo momento sono chiamati a un impegno notevole perché devono sopperire anche alle assenze dei colleghi. Ed è per rispetto a questa loro fatica che tutti siamo chiamati a comportamenti responsabili, in linea con le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute”.