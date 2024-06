L’Hospice di Como non chiuderà, Asst Lariana garantisce: “Subentriamo, le cure palliative sono centrali. Manteniamo tutto l’organico”

Era il 3 giugno scorso quando anticipavamo la notizia della possibile chiusura dell’Hospice San Martino di Como, qui: Como, fulmine a ciel sereno, chiude l’Hospice San Martino: “Problemi che durano da lungo tempo”. Il 29 giugno incontro con la cittadinanza. Poi il quasi immediato intervento di Regione Lombardia con l’assessore Bertolaso: “L’Hospice di Como non chiuderà”.

In queste ore, sulla stessa linea di assoluta rassicurazione, arriva una nota di Asst Lariana. Eccola:

In vista del subentro, dal prossimo 1 luglio, nella gestione del servizio e delle attività, Asst Lariana ha incontrato questo pomeriggio il personale che lavora all’Hospice San Martino e quindi i volontari dell’associazione Accanto. Per la Lariana sono intervenuti il direttore generale Luca Stucchi, il direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, il direttore delle Cure Palliative Carla Longhi, per la direzione medica di presidio Elena Amina Scola, per il Dapss il dirigente Manuela Soncin, Patrizia Antignani, responsabile dell’area della riabilitazione territoriale/cronicità e fragilità/Adi-Welfare e infermieri di famiglia e comunità, ed Anna Scanziani, coordinatrice delle Cure palliative domiciliari e dell’Hospice di Mariano Comense. Al personale, che attualmente lavora con la cooperativa che gestisce il servizio, sono stati illustrati tutti i bandi aperti e le modalità di assunzione.

“Le cure palliative e la gestione dell’hospice sono attività che consideriamo centrali e per questo abbiamo dato subito la disponibilità a subentrare nella gestione – ha spiegato il direttore generale – L’obiettivo è mantenere tutto l’organico, innanzitutto per i pazienti e per la storia di questa realtà. Da parte nostra ci sono massima apertura e attenzione”.

Al termine dell’incontro con il personale, Asst Lariana ha parlato con i volontari di Accanto, ringraziandoli per l’impegno e l’attività svolta. L’associazione di volontariato è nata a Como nel dicembre 2005 in concomitanza con l’apertura dell’Hospice San Martino. “Questo hospice è straordinario e prezioso, e per quanto ci riguarda potete contare sulla nostra disponibilità e presenza” ha osservato per l’associazione il dottor Gianluigi Rossi.