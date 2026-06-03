Con CiaoComo ‘Como per tutti’: tre giorni di musica, inclusione e comunità dal 12 giugno

Dal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con “Como per Tutti”, la manifestazione promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”.

Per tre giorni Piazza Cavour e Piazza Perretta diventeranno il centro di una festa cittadina dedicata alla musica, allo sport, alla cultura e alla solidarietà, con eventi, spettacoli, incontri e attività aperte davvero a tutti. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero per le Disabilità, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Como, con il supporto tecnico di Como 1907. L’evento rappresenta anche un momento speciale per CiaoComo Radio che celebra, insieme alla città, i suoi 49 anni di attività, confermando il proprio storico impegno nel sociale attraverso iniziative benefiche e di sostegno alle associazioni del territorio.

“Una festa della città e per la città”

«“Como per Tutti” nasce da un’idea semplice ma fondamentale: creare un’occasione in cui nessuno si senta escluso» fa sapere Alessandro Canali, presidente di CiaoComo. «In questi anni, attraverso “CiaoComo per il Sociale”, abbiamo cercato di trasformare il compleanno della radio in un momento di restituzione verso il territorio e le associazioni che ogni giorno lavorano silenziosamente per aiutare le persone. Per quest’edizione abbiamo voluto fare un passo in più costruendo una manifestazione capace di unire musica, spettacolo, cultura e inclusione in un’unica grande festa della città. Sarà un evento aperto a tutti, dove le differenze diventano valore e occasione di incontro». «Ringraziamo il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi e il sindaco della Città di Como Alessandro Rapinese. Un grazie di cuore a tutto lo staff di CiaoComo, a tutte le istituzioni, le associazioni coinvolte, i volontari, gli artisti e tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questo percorso. Como ha una straordinaria capacità di fare rete e questa manifestazione ne sarà la dimostrazione più bella» conclude Lorenzo Canali editore di CiaoComo Radio.

Una città aperta a tutti

“Como per Tutti” nasce con un obiettivo preciso: abbattere barriere fisiche, culturali e sociali, creando uno spazio accessibile, partecipato e inclusivo, dove ogni persona possa sentirsi parte integrante della comunità. Saranno molte le associazioni coinvolte, impegnate quotidianamente sui temi dell’inclusione, della disabilità, dell’educazione e del sostegno sociale che, insieme alle istituzioni, agli speaker e giornalisti di CiaoComo e ai volontari, animeranno le piazze cittadine con laboratori, momenti musicali, incontri, attività sportive, dimostrazioni e spazi gastronomici. La guida scientifica dell’iniziativa è affidata alla dottoressa Rosetta Scigliano, presidente dell’associazione Tangram, realtà che si occupa di spettro autistico. Proprio Tangram organizzerà domenica mattina, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, un convegno dedicato all’inclusione e della partecipazione sociale.

Il sostegno delle istituzioni

L’edizione 2026 di “Como per Tutti” vede il coinvolgimento diretto del Ministero per le Disabilità e del Ministro Alessandra Locatelli, con l’obiettivo di ampliare la rete delle realtà associative partecipanti e favorire una cultura sempre più inclusiva.

«“Como per Tutti’ è un’iniziativa che rappresenta il valore di una comunità che sceglie di essere davvero attenta e accogliente. Attraverso la musica, lo sport, la cultura e il coinvolgimento delle associazioni del territorio, questa manifestazione dimostrerà quanto sia importante fare rete e creare occasioni concrete di incontro e di confronto, in cui ogni persona possa sentirsi protagonista e parte integrante della vita delle nostre comunità. Ringrazio CiaoComo, a cui vanno i miei auguri anche per l’importante traguardo dei 49 anni di attività, le associazioni, le istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Oggi la sfida che abbiamo davanti a noi è chiara: dobbiamo mettere al centro la persona, valorizzandone capacità e talenti, e solo unendo le nostre energie possiamo costruire comunità davvero più inclusive in cui nessuno sia lasciato indietro».

Importante e prestigioso anche il patrocinio di Regione Lombardia – Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione dell’assessore Alessandro Fermi: «“Como per Tutti”. È sufficiente il titolo della manifestazione per comprenderne l’importanza e abbracciare le motivazioni che hanno portato alla sua organizzazione. Ringrazio dunque CiaoComo, che per altro festeggia 49 anni di vita: una città cresce davvero quando ogni persona può sentirsi parte integrante della vita collettiva e quando le differenze diventano una ricchezza. Questa manifestazione, che coinvolge numerose associazioni, ci ricorda che costruire una comunità più accogliente non è un compito che riguarda qualcuno in particolare, ma deve essere una responsabilità condivisa. In questi tre giorni avremo dunque l’occasione di incontrarci e ascoltarci reciprocamente, ma anche di divertirci e conoscere esperienze che dimostrano come la collaborazione e il rispetto possano abbattere barriere e creare nuove opportunità per tutti. Ringrazio dunque di nuovo gli organizzatori, le associazioni, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Auguro a ciascuno di vivere queste giornate con curiosità, entusiasmo e spirito di partecipazione» dichiara Alessandro Fermi.

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese dichiara: «Como per tutti è una straordinaria iniziativa, promossa da CiaoComo Radio, che unisce musica, sport e solidarietà. Per tre giorni, i luoghi simbolo della città si trasformeranno in uno spazio vivo di condivisione aperto a tutti: una vera e propria festa nel cuore di Como per promuovere l’inclusione e sostenere la comunità e il territorio».

A confermare il forte radicamento territoriale dell’iniziativa è anche la partecipazione di Como 1907, che metterà a disposizione un campetto da gioco accessibile, permettendo anche agli atleti non deambulanti di partecipare alle attività sportive e alle partite di calcio e basket previste durante la manifestazione.

Il programma

Venerdì 12 giugno

La manifestazione prenderà il via alle ore 11 con l’apertura ufficiale e la presentazione delle associazioni protagoniste di “Como per Tutti”, insieme a Marco Romualdi e Francesco Montalbano di CiaoComo Radio. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, spazio al “Salotto di Como per Tutti”, ciclo di interviste e dialoghi con le realtà associative del territorio condotto da Marco Romualdi. La serata sarà invece dedicata alla musica live con “Musica per Tutti”, in programma dalle 19.15 fino a mezzanotte, con le esibizioni de L’Isola Che Non C’è, I Bravi e Anforsyn. A presentare la serata saranno Federica Corti e Sabrina Sigon di CiaoComo.

Sabato 13 giugno

La giornata di sabato sarà dedicata alla partecipazione attiva della cittadinanza e all’intrattenimento inclusivo. Si partirà alle 10.15 con l’animazione musicale di Francesco Montalbano di CiaoComo Radio, mentre alle 11 prenderà il via la Camminata Inclusiva organizzata in collaborazione con Aries Athletic Team. Nel pomeriggio, alle 16, il “Salottino di Como per Tutti” ospiterà incontri e presentazioni di libri con Claudia Fasola e Viviana Dalla Pria di CiaoComo, insieme alla partecipazione di Matteo Lollusa della scuola Starting Work. Seguiranno alle 17.30 l’esibizione della Croce Rossa di Como e alle 18.15 il concerto della band 7 Grani con Lorenzo Canali di CiaoComo. Dalle 18.45, grande Festa CiaoComo Radio con gli speaker della radio sul palco e la partecipazione speciale del rapper Laioung. La serata continuerà alle 20 con l’apertura del deejay set “Young”, che vedrà protagonisti ragazzi disabili coinvolti nel progetto musicale, e proseguirà dalle 21 con un’esibizione di danza della Cooperativa Sociale Colisseum e gran finale affidato a “Deejay History”, la discoteca presentata da Francesco Montalbano e Claudia Fasola.

Domenica 14 giugno

La giornata conclusiva si aprirà dalle 9 alle 13 con la “V edizione del Convegno Lucio Moderato” dedicato ai temi dell’inclusione nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. Alle 11 la Banda Baradello animerà Piazza Cavour con la tradizionale “Sveglia alla città”. Nel pomeriggio, alle 16, il pubblico potrà assistere alla dimostrazione dei Vigili del Fuoco, mentre dalle 19.15 sarà protagonista il “Como Gospel Choir”, presentato da Ivan Rancati, Stefano Scotti e Nikolinus di CiaoComo Radio. Alle 20.30 è previsto il momento dei saluti conclusivi prima dell’esibizione finale, con la partecipazione di Manuela Arcuri, Azzurro Zanotti e Corrado Riva di CiaoComo Radio, insieme ai ringraziamenti di Rosy Scigliano di Tangram e CiaoComo.

A chiudere la manifestazione sarà il concerto finale di Bobby Solo e della sua band. Tra i protagonisti della musica italiana dagli anni Sessanta in poi, Bobby Solo ha portato nel nostro Paese l’energia e il fascino del rock & roll americano. Con la sua voce intensa e brani diventati iconici come “Una lacrima sul viso”, rappresenta da oltre cinquant’anni un ponte tra generazioni diverse, unendo melodie italiane e influenze musicali d’oltreoceano.

Food Inclusivo: in Piazza Perretta con “Como per Tutti” tre giorni di cucina e solidarietà

Dal 12 al 14 giugno, in Piazza Perretta a Como, all’interno dell’evento “Como per Tutti”, si svolgerà una tre giorni dedicata al progetto “Food Inclusivo” coordinato da Tangram. Si tratta di un’iniziativa che unisce il laboratorio di cucina realizzato durante tutto l’anno con ragazzi con disturbo dello spettro autistico e la possibilità di sperimentarsi in attività pratiche e reali di cucina e servizio. Affiancati da esperti volontari, i ragazzi parteciperanno attivamente alla gestione della cucina e del service, mettendo in pratica le competenze apprese durante i percorsi laboratoriali. L’obiettivo del progetto è sviluppare autonomia, abilità pratiche e competenze relazionali, in un contesto pensato come palestra di pre-inserimento lavorativo nel settore enogastronomico.

Durante l’evento sarà presente anche la collaborazione con altre associazioni del territorio impegnate in attività legate alla cucina e all’inclusione sociale.

L’area food sarà attiva per tutta la durata della manifestazione: apertura il 12 giugno e chiusura la sera del 14 giugno. I visitatori potranno degustare un menu dedicato e gustare bevande offerte da Sant’Antonio e birra offerta da Como 1907.

L’intero ricavato sarà devoluto al progetto “Pronti, partenza, via!”, raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino per l’associazione Tangram, sostenuta dalla Fondazione della Comunità Comasca.

Info e donazioni: dona.fondazione-comasca.it/campaigns/pronti-partenza-via/

Sabato 13 giugno Camminata Inclusiva insieme con ASD Aries Como Athletic Team

All’interno del ricco programma di “Como per tutti” si svolgerà anche una Camminata inclusiva ludico-motoria di 4 km lungo il suggestivo lungolago cittadino, promossa da CiaoComo Radio in collaborazione con ASD Aries Como Athletic Team. Il ritrovo è fissato per sabato 13 giugno alle ore 10 in Piazza Cavour, con partenza prevista alle ore 11. Il percorso si svilupperà lungo Lario Trento, Lungolago Mafalda di Savoia, viale Puecher e Passeggiata Lino Gelpi fino a Villa Olmo, per poi fare ritorno in Piazza Cavour. L’iniziativa è aperta a tutti: i minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore al momento dell’iscrizione, mentre i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati. Benvenuti anche passeggini, sedie a rotelle e amici a quattro zampe.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito www.endu.net. È richiesto un contributo minimo di 5 euro che comprende pacco gara con maglia ufficiale e copertura assicurativa. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 11 giugno. Saranno inoltre presenti due punti ristoro, uno a Villa Olmo e uno nell’area di partenza e arrivo. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

La Camminata Inclusiva organizzata da CiaoComo Radio insieme con Aries Athletic Team ha già aperto le iscrizioni su sito https: join.endu.net/entry?edition=106902

“Como per Tutti”: domenica 14 giugno V edizione del “Convegno Lucio Moderato”

Si terrà domenica 14 giugno, dalle ore 9.30 alle 13 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, nell’ambito di “Como per Tutti” la quinta edizione del “Convegno Lucio Moderato”, appuntamento dedicato ai temi dell’inclusione, della disabilità e del lavoro di rete sul territorio. L’iniziativa, promossa da Rosetta Scigliano presidente dell’associazione Tangram insieme a numerose realtà istituzionali e associative del territorio comasco, riunirà professionisti, istituzioni, operatori sociali e famiglie per una mattinata di confronto e approfondimento.

Tra gli interventi in programma, quello del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sul tema della riforma della disabilità e del progetto di vita, oltre ai contributi di esperti del settore sanitario, educativo e sociale. Spazio anche alle esperienze territoriali dedicate all’autismo, al soccorso inclusivo e a testimonianze di superamento delle barriere. Il dottor Andrea Di Francesco presenterà il modello Dama di Asst Lariana; porterà la sua esperienza anche il dottor Roberto Keller, professore dell’Università di Torino e responsabile Centro regionale autismo adulti dell’Asl di Torino. Antonio Pugliano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, illustrerà il progetto SI, Soccorso Inclusivo. Infine, il giovane Matteo Lollusa racconterà la sua personale storia, oltre le barriere. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere una comunità sempre più accessibile e inclusiva, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

A moderare, Marco Romualdi direttore di CiaoComo. La partecipazione è aperta al pubblico previa iscrizione all’indirizzo: tangramassociazione@gmail.com

“Como per Tutti”: la campagna

In attesa del 12 giugno, è già partita anche la campagna di comunicazione “Como per Tutti”, promossa attraverso CiaoComo Radio e CiaoComo.it, ideatori e media partner dell’iniziativa.

La campagna proseguirà nei prossimi giorni con affissioni sul territorio e una comunicazione dedicata sugli autobus cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e della partecipazione. Importante anche il contributo del quotidiano La Provincia di Como, partner fondamentale per la diffusione e la valorizzazione dell’iniziativa sul territorio comasco. Particolarmente significativa l’iniziativa editoriale inclusiva realizzata da Matteo Lollusa, studente della scuola Starting Work e autore di “TgTeo”, format già conosciuto e seguito su YouTube. Per “Como per Tutti”, Matteo ha realizzato alcune edizioni speciali del suo telegiornale intervistando direttamente i protagonisti della manifestazione, dando voce ai protagonisti della manifestazione attraverso uno sguardo autentico, giovane e inclusivo.

Tutti gli appuntamenti di “TgTeo Edizione Speciale Como per tutti” sono visibili sul canale Youtube di CiaoComo.

COMO PER TUTTI

12 • 13 • 14 GIUGNO 2026

Piazza Cavour – Piazza Perretta, Como

Musica, incontri, sport, spettacolo, cibo e inclusione:

tre giorni per vivere una Como davvero aperta a tutti

Evento realizzato con il sostegno del Ministro per le Disabilità,

con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Como

MAIN SPONSOR DELL’EVENTO

Acinque, Molini Lario, Asf Autolinee, Autovittani, Amici di Como, Bcc Brianza e Laghi,

McDonald’s Como, CarCare Como

SPONSOR TECNICI

Como1907, NoloX, SyB Italia, Croce Rossa Italiana comitato di Como, Gimacom SA, Chicco Negozio di Grandate, Ireda Rampe disabili, Veni Vidi Wc, Fonte S.Antonio Como

ASSOCIAZIONI

Abilitiamo Autismo, Aism Como, Asc Como, Agorà Dance Academy, Associazione Unità Spinale Settore Sportivo Ospedale Maggiore di Milano Niguarda, Azalea, Canottieri Lario, Cartellino Rosso alla Sla, Cascina Cristina, Cometa, Cooperativa Sociale Colisseum – con i ragazzi di Colisseum Danza, Cooperativa Sociale Socio Lario, Cooperativa sociale Simpatia, Food Bike, Invincible Diving, Lariodesmo Ducati Club, Noi Genitori, Società Cooperativa Sociale Agorà97, SportEssence, Tangram APS, Ultra Di ASD, Un Cuore per l’Autismo APS, Vespa Club Como & Moped Club Como

AMICI

A2A/Aprica, Alleanza Cuochi, Anforsyn, Aries Athletic Team, Banda Baradello Como Ensemble Giovanile, Cantaluppi Tavernerio, Como Gospel Choir, Croce Rossa Italiana – Comitato di Como, Deejay History, Forgrim, I Bravi, Laioung Cantante, L’isola che non C’è, Marco Cek DJ, Riserva San Massimo,

Slow Food Como, Teatro Sociale di Como, Trattoria Crotto del Sergente,

Vigili del Fuoco Comando Provinciale Como, 7Grani.

MEDIA PARTNER

CiaoComo Radio, La Provincia di Como

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ciaocomoradio.it/comopertutti