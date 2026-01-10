COMO-BOLOGNA La cronaca della partita in diretta

COMO-BOLOGNA 0-0

Marcatori:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Cavlina, Tornqvist, Alex Valle, Dossena, Smolcic, Posch, Sergi Roberto, Caqueret, Baturina, Kuhn.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Fabbian, Rowe, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Casale, Ferguson, Moro, Orsolini, Dominguez, Odggard, Sulemana, Immobile, Dallinga.

Arbitro: Rosario Abisso

PRIMO TEMPO

Minuto 26: Lucumì non ce la fa. Al suo posto dentro Vitik.

Minuto 25: problemi per Lucumì. Si scaldano Vitik e Casale.

Minuto 23: Nico Paz!! Erroraccio di Lucumì che regala palla a Nico Paz. Il numero 10 di casa calcia da lontano vedendo Ravaglia fuori dai pali, ma il portiere del Bologna recupera la posizione e para con le gambe.

Minuto 21: palla lunga di Diego Carlos alla ricerca di Douvikas. Il greco perde il duello con Heggem che fino ad ora sta facendo buona guardia su di lui.

Minuto 18: tentativo di rovesciata da parte di Pobega che colpisce in pieno Diego Carlos. Il brasiliano rimane a terra dolorante, ma sembra in grado di proseguire.

Minuto 17: palla rischiosa di Castro all’indietro. Miranda se la cava appoggiando con la testa per Ravaglia.

Minuto 13: l’inizio di partita è vibrante e giocato su altissimi ritmi. Entrambe le squadre hanno già rischiato di passare in vantaggio e di sbloccare la gara.

Minuto 12: break di Cambiaghi sulla fascia e palla in mezzo alla ricerca di Fabbian. Da Cunha in copertura chiude tutto.

Minuto 10: altra occasione per il Como!! Uscita lussuosa del Como dal pressing del Bologna. Diego Carlos manda in profondità Van Der Brempt che cerca Douvikas che era solo in area. Zortea anticipa il greco e anche Ravaglia sventando una potenziale palla gol.

Lo spagnolo viene trovato da Nico Paz, salta secco Zortea e fa girare il destro. Ravaglia para in tuffo. Minuto 4: azione personale di Jesus Rodrigeuz. Heggem in scivolata lo chiude in calcio d’angolo.

Minuto 1: Butez è già decisivo!! Freuler apre un’autostrada a Zortea che penetra in area e centra per Castro. Il 9 del Bologna mastica la conclusione che arriva a Cambiaghi che da pochi passi, a botta sicura, calcia in porta: Butez respinge con un gran riflesso salvando il Como.

Il pomeriggio di Serie A si apre con la sfida europea tra Como e Bologna. I rossoblù arrivano sul lago nel momento più difficile del biennio Vincenzo Italiano: peggior score di tutto il campionato nelle ultime sei uscite e vittoria che manca addirittura dal 22 novembre. I lariani, invece, hanno ripreso a correre, dopo i K.O contro Inter e Roma, e sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. A dar ancora più fiducia agli uomini di Fabregas, c’è il fattore Sinigaglia. Lo stadio di casa è un vero e proprio fortino e non è ancora stato espugnato da nessuna squadra. Inoltre, il Como è la formazione che in Europa ha preso meno gol davanti ai propri tifosi: solo 3. Trascinati da tutto questo entusiasmo e da queste statistiche favorevoli, riusciranno i lariani a vendicare l’1-0 dell’andata maturato al Dall’Ara?

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO

Fabregas deve fare a meno di Ramon squalificato e dei soliti assenti in attacco.

Davanti al francese, Diego Carlos rimpiazza Ramon e fa coppia con Kempf. Van Der Brempt e Alberto Moreno rimpiazzano Smolcic e Alex Valle che avevano giocato a Pisa.

Nico Paz guida il tridente alle spalle di Douvikas. Completano l’11 iniziale Vojvoda a destra e Jesus Rodriguez a sinistra.

BOLOGNA