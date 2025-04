Il Como è una macchina inarrestabile: battuto anche il Genoa, sarà ancora Serie A!

COMO-GENOA 1-0

Il Como non smette più di correre. Altro successo interno, quarta vittoria consecutiva centrata e permanenza definitiva in Serie A anche per l’anno prossimo.

La gara con il Genoa è stata però una di quelle partite sporche che il Como fino a poco tempo fa non avrebbe vinto. Il primo tempo, infatti, ha visto un Grifone coriaceo e meglio messo in campo. Kassa è subito andato a centimetri dal vantaggio e il Como, solo con Ikonè verso il quarto d’ora, si è reso davvero pericoloso. Gli uomini di Vieira hanno anche centrato un palo con Ahanor. Il classe 2008 ha sfiorato il primo centro in Serie A sfruttando gli errori di Vojvoda e Butez. Al riposo si è andati dunque sullo 0-0 che però stava stretto al Genoa.

La ripresa, invece, è stata tutta un’altra storia. Il Como ha cominciato a giocare da Como e i liguri si sono via via appiattiti. L’episodio che ha deciso la gara è arrivato verso l’ora di gioco: ripartenza condotta da Nico Paz, assist al bacio di Cutrone e sigillo di Strefezza. Dopo l’1-o i lariani hanno gestito la gara senza mai rischiare nulla. I rossoblù si sono gettati alla ricerca del pari, anche con gli ingressi di Messias, Pinamonti e Vitinha, ma è stato tutto inutile. 0 tiri verso la porta di Butez e sconfitta inevitabile. A fine gara il Como è stato giustamente osannato dal pubblico del Sinigaglia che ormai è sempre più abituato a vincere.

Questo successo fa salire i lariani a quota 42 a meo uno dal Torino decimo e lasciandosi alle spalle proprio il Genoa. Nel prossimo turno arriva la trasferta difficile di Parma: sarà quinta vittoria in fila?

Marcatori: Strefezza 14 st.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Alex Valle; Da Cunha, Caqueret; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Reina, Vigorito, Alberto Moreno, Jack, Iovine, Braunoder, Smolcic, Van Der Brempt, Engelhardt, Alli, Gabrielloni, Azon, Fadera.

Genoa (4-2-3-1) Leali; Norton Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Kassa, Thorsby, Ahanor; Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Zanoli, Sabelli, Bani, Barbini, Nuredini, Messias, Vitinha, Badelj, Venturino, Pinamonti.

Arbitro: Alberto Ruben Arena

SECONDO TEMPO

Il Como continua a vincere. Al Sinigaglia basta il gol di Strefezza per piegare anche il Genoa.

Minuto 93: miracolo di Butez sul destro di De Winter, ma è tutto fermo. Arena ravvisa un fallo in attacco.

Minuto 92: ammonito Smolcic per un fallo ai danni di Zanoli.

5 minuti di recupero.

Minuto 89: nel Genoa finisce la gara di Norton-Cuffy. Lo rimpiazza Sabelli.

Minuto 88: ultimi cambi per il Como. Dentro Engelhardt e Smolcic per Caqueret e Alex Valle.

Minuto 86: Van Der Brempt!! Punzione battuta da Da Cunha e stacco del terzino. Colpo di testa che non trova la porta.

Minuto 85: Kempf regge l'uno contro uno con Messias e lo chiude fermando un buona occasione per il Genoa.

Minuto 82: scontro durissimo testa a testa tra Goldaniga e Zanoli. Ad avere la peggio è stato il difensore comasco che è ancora a terra.

Minuto 81: Zanoli rimpiazza Thorsby.

Minuto 81: giallo per Vasquez.

Minuto 80: altro spunto di Messias che guadagna un angolo.

Minuto 77: non ce la fa Ikonè. Al suo posto entra Van Der Brempt.

Minuto 76: problemi per Ikonè: staff medico comasco in campo.

Minuto 73: recupero provvidenziale di Alex Valle che devia in angolo una palla pericolosa mezza in mezzo da Messias.

Minuto 70: doppio cambio per Fabregas. Gabrielloni e Fadera prendono il posto di Cutrone e Strefezza.

Minuto 69: cross di Masini dalla sinistra. Strefezza ripiega e libera l’area di testa.

Minuto 67: è il momento di Pinamonti e Vitinha. Escono Ahanor ed Ekhator. Genoa all’attacco.

Minuto 64: destro di Strefezza: palla in curva.

Genoa che sembra aver subito un po’ lo shock del gol subito. Il Como prova ad approfittarne.

Minuto 59: Strefezza manda avanti il Como!! Ripartenza perfetta del Como. Nico Paz conduce e serve Cutrone che aspetta Strefezza e lo serve davanti a Leali. Il 7 comasco batte il portiere rossoblù con un mancino anche leggermente sporcato. 1-0 Como.

Minuto 57: tiro di Messias dal limite: Butez blocca.

Minuto 55: Da Cunha e Strefezza dialogano in area. Il francese mette a rimorchio ma non trova compagni che possano spingere in porta il pallone. Il Genoa chiude e si salva.

Minuto 54: rimane a terra Kempf dopo aver ricevuto una sbracciata involontaria da parte di Ekhator.

Minuto 52: grande imbucata di Nico Paz per Caqueret. Il francese viene chiuso in angolo dal recupero di Messias.

Minuto 50: coast to coast di Cutrone che si fa 80 metri palla al piede fino all’area rossoblù. Il suo tiro è però sballato e termina a lato.

Minuto 47: altro traversone di Norton-Cuffy in zona Ahanor. Il classe 2008 non trova il tempo per calciare e la palla diventa preda di Butez.

La ripresa comincia con una sostituzione nel Genoa. Kassa lascia il posto a Messias.

PRIMO TEMPO

Finisce 0-0 la prima frazione tra Como e Genoa. La partite è equilibrata e il pareggio è giusto anche se il Grifone ha colto un clamoroso palo con Ahanor.

Minuto 46: altro tentativo di Nico Paz. Leali blocca senza difficoltà.

Ci sarà un minuto di recupero.

Minuto 44: De Winter con un super intervento anticipa Cutrone su un traversone di Strefezza. Il 10 lariano avrebbe colpito da solo a pochi metri da Leali.

Minuto 41: paratona di Leali!! Tiro insidioso di Da Cunha dal limite dell’area. Leali graffia il pallone che era diretto all’angolino e mette in angolo.

Minuto 39: azione insistita del Como che porta al tiro Nico Paz. Il sinistro dell'argentino non trova la porta di Leali.

Minuto 35: proteste del Como per un contatto da ultimo uomo tra Cutrone e De Winter. Per Arena è ancora tutto regolare.

Minuto 35: Aaron Martin!! Mancino diretto su punizione dello spagnolo: alto.

Minuto 34: ammonito Nico Paz che regala una punizione dal limite al Genoa.

Minuto 33: cross di Norton-Cuffy e deviazione vincente di Thorsby. Gol annullato per fuorigioco.

Minuto 30: contatto tra Cutrone e Norton-Cuffy in area. Arena lascia proseguire.

Minuto 28: palo di Ahanor!! Vojvoda, su un lancio dalle retrovie, tocca male di testa favorendo la corsa di Ahanor. Butez esce dalla sua porta, ma nel tentativo di anticipare il classe 2008 gli spara la palla addosso, lanciandolo a porta sguarnita. L’esterno del Grifone, da posizione defilata, centra solo il palo. Che rischio per il Como.

Minuto 26: scatto di Cutrone sul filo del fuorigioco e palla lunga di Goldaniga. Il suggerimento del centrale di casa è troppo lungo e la palla finisce sul fondo.

Dopo un avvio migliore del Genoa, il Como sta uscendo cominciando a creare tanto dalle parti di Leali.

Minuto 19: Goldaniga!! Angolo battuto veloce da Nico Paz e Da Cunha e cross del francese. Goldaniga vola in cielo, ma non riesce a dare precisione al colpo di testa.

Minuto 17: ancora in avanti il Como. Vojvoda arriva sul fondo e prova a servire Cutrone. De Winter chiude salvando i suoi.

Minuto 16: Nico Paz dai 20 metri: tiro alto.

Minuto 15: si accende Ikonè!! Nico Paz, con una magia, fa sparire il pallone in mezzo a due e serve Strefezza al limite. Il 7 comasco tocca per Ikonè che da dentro l’area fa girare il sinistro che, deviato leggermente, finisce largo.

Partita molto fisica in mezzo al campo. Sono tanti i contatti e fischi di Arena.

Minuto 9: cross tagliato di Alex Valle. Cutrone non ci arriva e la palla arriva docile tra le braccia di Leali.

Como che sta provando a fare la partita, ma al momento è un po’ troppo impreciso nelle giocate.

Minuto 4: che occasione per Kassa!! Norton-Cuffy sfonda a destra e mette al centro. La palla deviata arriva in zona Kassa che a pochi metri da Butez spara alto. Genoa subito pericolosissimo.

Minuto 1: percussione centrale di Ahanor che crea scompiglio nell'area comasca. Alex Valle libera in rimessa laterale.

Inizia la gara

A causa del rinvio delle partite di venerdì e sabato, la sfida tra Como e Genoa apre il programma della trentatreesima giornata di campionato. Lariani e rossoblù, insieme a Torino e Udinese, stanno accendendo la lotta per il decimo posto. La partita del lago, dunque, mette in palio punti preziosi per la rincorsa alla parte sinistra della classifica. Anche per questo il Como vuole continuare a far bene. Gli uomini di Fabregas, con il successo ottenuto settimana scorsa a Lecce, hanno riscritto la storia del club: tre vittorie consecutive centrate in Serie A, cosa che non accadeva da 73 anni. Il Grifone, invece, vuole rispondere alla sconfitta interna subita contro la Lazio. Per fare ciò, però, Vieira deve cercare di invertire il trend assolutamente negativo dei suoi in trasferta. Il Genoa, infatti, non vince da quasi 5 mesi fuori dal fortino di Marassi. Gli ultimi tre punti fuori casa risalgono al 28 dicembre, data del successo contro l’Empoli al Castellani.

Complici le assenze di Douvikas e di Diao, Fabregas deve cambiare qualcosa in avanti rispetto alle ultime uscite. Tra i pali c’è Butez. Il quartetto difensivo è confermato: Vojvoda, Kempf, Goldaniga ed Alex Valle. In mezzo al campo Caqueret rimpiazza Perrone e affianca l’insostituibile Da Cunha. Sulla trequarti Strefezza sostituisce Diao, mentre Nico Paz ed Ikonè completano il tridente fantasia. In avanti Cutrone torna titolare come unica punta dopo un mese di panchina.

Vieira sorprende molto con le scelte. In porta gioca Leali. Davanti a lui a destra viene lanciato Norton-Cuffy, con De Winter e Vasquez in mezzo alla difesa e Aaron Martin sulla sinistra. In mediana ci sono Thorsby e Frendrup. Sulla carta più spostato in avanti agisce Masini. Sulle corsie laterali sono presenti due giovanissimi: Kassa, classe 2005 e Ahanor addirittura 2008. In attacco arriva la decisione forte: Pinamonti in panchina. Chance per Ekhator.