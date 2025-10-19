COMO-JUVENTUS La cronaca della partita in diretta

COMO-JUVENTUS 0-0

Marcatori:

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Nico Paz, Morata, Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario.

Arbitro: Giovanni Ayroldi

PRIMO TEMPO

Comincia la partita.

Problema nel riscaldamento per Ramon: al suo posto gioca Diego Carlos.

Como-Juventus non è mai una partita banale e non lo è neanche oggi. La sfida del Sinigaglia, infatti, è un’ascensore che può proiettare una delle due squadre a ridosso della zona altissima della classifica. I lariani per provare a fare ciò, però, devono sfatare un tabù che fa veramente impressione: i bianconeri non vengono sconfitti da 23 partite consecutive. L’ultima vittoria del Como risale addirittura al 20 gennaio del 1952, un dato che fa veramente spavento. Inotre, gli uomini di Tudor sono ancora imbattuti in stagione e in campionato non perdono dal 23 aprile, quando il Parma si impose per 1-0 al Tardini. Tutti questi fattori rendono il compito dei biancoblu ancora più difficile e arduo di quanto già non sia. Riuscirà Fabregas ad imbrigliare Yildiz e compagni e riportare a Como una vittoria che manca da oltre 70 anni? Solo il campo ce lo potrà dire.

Fabregas, a causa dei tanti infortuni, è costretto a mandare in campo una formazione inedita soprattutto in avanti. In porta gioca Butez. Davanti al francese Smolcic, Kempf, Ramon e Alberto Moreno compongono la linea difensiva. Out Diego Carlos e Alex Valle. In mezzo al campo spazio alla qualità. Da Cunha e Perrone vengono affiancati da Caqueret. In attacco Morata, grande ex della gara, vince il ballottaggio con Douvikas e parte del 1′ minuto. Ai fianchi dello spagnolo ci sono Nico Paz e Vojvoda, nella non consueta posizione di esterni offensivi.

Anche Tudor deve fare i conti con tante assenze. Tra i pali c’è Di Gregorio. La difesa torna ad essere a 4. Kalulu e Cambiaso sono i terzini, mentre Rugani e Kelly formano la coppia centrale. A centrocampo Locatelli agisce da mediano con Thuram e Koopmeiners nel ruolo di mezzali. In avanti viene riproposto il tridente schierato contro il Milan: Yildiz, David, Conceicao. Fuori Openda e Vlahovic.