Il trionfo di Bertuletti alla Lake Como Bike Marathon 2026 (col nuovissimo percorso)

Collocazione inedita per la Lake Como Bike Marathon, che ha vissuto la sua quinta edizione anticipandola al sabato. Una scelta apprezzata da tanti biker presentatisi al via a Dervio (Lecco) soprattutto per la curiosità di affrontare il nuovissimo percorso di 70 km per 2.700 metri che attraversava il territorio di 12 comuni dando così una perfetta immagine della zona legata non solo al lago ma anche alle montagne considerando che si arrivava anche oltre i 2.000 metri di altitudine.

La gara lunga ha esaltato il giovane Andrea Bertuletti, da poco ultraventenne della KTM Academy Le Marmotte che ha saputo allungare nella parte più difficile andando a vincere in 3h33’39” con un vantaggio di ben 2’30” su Adriano Caratide (Leynicese Racing Team) che si era aggiudicato l’edizione del 2024. Terza posizione per Federico Mandelli (Piraz Coaching Academy) a 8’50” davanti a Federico Bonseri (Fire & Ice Livigno) a 10’25” e Riccardo Avogadro (Oxygen Ebike Store Brescia) a 14’08”.

Nella prova femminile vittoria per Karin Tosato (Lissone MTB) che in 4h54’39” ha prevalso per 5’27” su Marialucia Moraschinelli (Pol.Albosaggia), terza posizione per Nicoletta Ferrero (Leynicese Racing Team) a 33’39”.

Il percorso Classic di 35 km per 1.400 metri, valido anche per la Coppa Lombardia MTB, ha visto emergere Mattia Farina (Lissone MTB) che in 1h54’35” ha staccato di 2’13” Michele Falciani (KTM Spada powered by Brenta Brakes). Percorrenza sotto le 2 ore anche per Christian Rossi (HR Team) a 5’00”. A Consuelo Vicari (Lissone MTB) la gara delle ragazze in 2h42’24”, seguita da Susanna Trapletti (Speed Bike Rocks) a 13’13” e da Manuela Pedrana (Fire & Ice Livigno) a 17’26”.

Una giornata splendida, anche dal punto di vista meteorologico, è stata quella vissuta dall’Us Derviese, sostenuta nel suo sforzo organizzativo dalla Regione Lombardia e dalle amministrazioni dei Comuni toccati dal tracciato: Dervio, Sueglio, Valvarrone, Dorio, Casargo, Premana, Margno, Pagnona, Introbio, Crandola Valsassina, Taceno e Bellano. Un grazie anche alla Provincia di Lecco, alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, all’UNCEM e alla BIM. Ma importantissimo è stato il contributo di tutti i volontari sparsi sul tracciato: il successo della gara è da condividere fra tutti loro.