Questo weekend il Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como: le strade chiuse, gli orari e le tappe

E’ ormai pronto a scattare il 42° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como che si terrà a Como e in provincia nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023.

DUE GIORNATE DI GARA PER DUE CLASSIFICHE, OLTRE AL RALLY STORICO

Il 42° Trofeo Villa d’Este ACI Como quest’anno viene anticipato di un mese, accrescendo l’interesse agonistico, sportivo e di promozione turistica e ambientale. Stavolta, infatti, la gara lariana si presenta articolata su due giornate – venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023 – con un tracciato di 318 km di cui 88,60 km comprendente sei prove speciali e una doppia valenza di prestigio. Sono 95 gli equipaggi al via, tra rally moderno e storico, con partenza ed arrivo nel salotto comasco di Piazza Cavour.

La competizione è valida sia quale penultima gara di Campionato Italiano Rally Asfalto sia quale ultimo e decisivo round per di Coppa Rally di zona due Lombardia e Liguria a massimo coeff.1,5 con numerosi equipaggi coinvolti nella battaglia assoluta e di numerose classi per ben figurare e poter accedere alla finale nazionale, fissata il 29 ottobre nel Rally del Lazio a Cassino, nel Frusinate.

PIU’ LINEARE E MENO DISPENDIOSO: IL NUOVO ASSETTO DEL RALLY COMASCO PREVEDE IL PARCO ASSISTENZA A LARIO FIERE E SHAKEDOWN A BARNI

L’edizione 2023 del 42° Rally Villa d’Este ACI Como si presenta dalla configurazione rinnovata rispetto al passato. Nell’ottica di snellire il percorso, aumenta il rapporto tra km totali e i tratti di prove speciali nell’interesse degli equipaggi e team, per contenere i costi gara. E torna lo Shakedown a Barni, importante prova d’orchestra del venerdì mattina, non lontano dal nuovo parco assistenza situato negli ampi e moderni spazi di Lario Fiere a Erba. La città di Como e la sua stupenda piazza Cavour – salotto del capoluogo del Lario – si consolida come polo di partenza (venerdì 22 settembre, ore 18.31’) e di arrivo (sabato 23 settembre, ore 18). E tra i graditi ritorni riecco la prova speciale storica e tanto apprezzata dagli equipaggi: è la Sormano. Come pure conferma giunge dalla straordinaria e indimenticabile Cavargna. Ma andiamo con ordine e seguiamo il filo cronologico di un rally sempre avvincente e spettacolare.

ANALISI DELLE SEI PROVE SPECIALI CHE SI ARTICOLANO SU DUE TAPPE

La prova iniziale del venerdì, Grandola, è di 6400 metri, e parte alle ore 20.05’ all’uscita del borgo di Carlazzo: è più breve delle altre speciali ma è ideale affinché equipaggio e vettura possano entrare subito in perfetta sintonia con un evento di caratura internazionale prima di una lunga speciale. E’ la Val Cavargna di 21.800, che scatta alle 20.37’, una prova di caratura mondiale che esige quattro cambi di ritmo. Qui l’impegno di ACI Como, a garanzia della sicurezza, impone la presenza di un centinaio tra commissari di percorso e tecnici del servizio logistico, supportando la mobilitazione delle Comunità di Corrido, Val Rezzo, Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, Cusino e Carlazzo. La fine prima tappa è fissata a Lario Fiere, a partire dalle 22.37’.

SECONDA TAPPA: TORNA LA RONDE SORMANO/BELLAGIO TANTO ATTESA

La seconda tappa di sabato 23 settembre non parte ad ore antelucane. L’entrata in parco assistenza della prima vettura è prevista dalle 9.31’ e, dopo il rifornimento, le auto si dirigeranno da Erba verso il cuore del Triangolo Lariano. Qui torna in auge la stupenda prova speciale di Sormano di ben 18.750 metri che scatta alle ore 10.48’: si parte in salita da Sormano, si transita sull’altipiano del Tivano poi pone in discesa transitando da Zelbio, Veleso, Erno per concludersi nella lacustre Nesso. Giusto il tempo per un breve trasferimento verso Lezzeno e dalla parte alta del borgo di Bellagio scatta la classica in salita che si inerpica verso Piano Rancio e termina sul pianoro che conduce verso la Madonna del Ghisallo (scatta alle 11.52’ ed è lunga 11.450 metri). Dopo il lungo riordino di Erba, seguito dal parco assistenza di 45’, le due prove di Sormano (ore 15.44’) e di Bellagio (16.48’) vengono ripetute, prima dell’arrivo e premiazioni sul palco di Piazza Cavour a Como. Le prime auto del rally moderno sono attese alle ore 18, a seguire lo storico.

ORARI CHIUSURE STRADE

Shakedown Barni (km. 2,2) – venerdì 22/9 ore 8.30-11 e ore 12-15.20.

Prova 1 Carlazzo (km.6,40) – venerdì 22/9 ore 18.35-22.00.

Prova 2 Val Cavargna (km 21,8) – venerdì 22/9 ore 19.10 – 22.40.

Prova 3-5 Sormano (km.18,75) sabato 23/9 dalle ore 9.18 alle 12.48 e dalle 14.45 alle 17.44.

Prova 4-6 Bellagio (km.11,45) sabato 23/9 dalle 10.20 alle 13.50 e dalle 15.45 alle 18.50.

GLI ORARI DELL’EVENTO

Venerdì 22 settembre.

Shakedown a Barni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 12 alle 15.

Partenza da piazza Cavour a Como alle 18.31

Prova speciale 1 “Grandola alle 20.05

Prova speciale 2 “Val Cavargna” alle 20.37

Riordino a Lariofiere alle 22.37

Sabato 23 settembre

Prova speciale 3 “Sormano” alle 10.48

Prova speciale 4 “Bellagio” alle 11.52

Riordino a Lariofiere alle 12.42

Prova speciale 4 “Sormano” alle 15.44

Prova speciale 6 “Bellagio” alle 16.48

Arrivo e cerimonia di premiazione in piazza Cavour alle 18. Qui tutte le info sul rally storico.