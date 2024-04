Suwarso: “La Serie A, lo stadio, Fabregas: il nostro Como da un miliardo con il modello Disney”

Una maxi intervista alla Gazzetta dello Sport a Mirwan Suwarso, il plenipotenziario dei fratelli Hartono nella proprietà del Como 1907, rende ancora più chiaro il progetto futuro sul club biancoblu. Con alcune cifre e alcuni obiettivi, tra lo stellare e l’inimmaginabile soltanto pochi anni fa.

Intervistato da Nicola Binda, Suwarso parte subito forte: “Il nostro progetto per il Como, avete presente Disney? Parchi a tema, film, studios, media e merchandising. Tutto connesso in un’unica fase, la stessa cosa dobbiamo fare nel Como”. E per far capire le risorse su una prospettiva subito, ecco i numeri. “Il Como era un piccolo progetto legato alla città, oggi è un’industria. Siamo partiti con 850mila euro, pensiamo di arrivare a un valore da un miliardo tra sport, media, strutture, merchandising e turismo. Abbiamo investito nel fashion, le valige col marchio le vendono da Harrods”.

E ancora: “Al nostro arrivo il merchandising portava 100mila euro e oggi siamo a 4 milioni. Noi guardiamo alla Juve che fa 180 milioni e vogliamo arrivare a 20. E poi il centro sportivo: dobbiamo svilupparlo, siamo solo al 30%. E poi c’è il progetto stadio. A breve la proprietà approverà il progetto da presentare al Comune. Non sarà uno stadio per il Como, aperto due o tre giorni al mese, ma per la città, con aree commerciali e sanitarie”. Il che significherebbe, inutile dirlo, una radicale trasformazione del vecchio Sinigaglia, ma Hartono ha già il modello per gestire l’operazione senza lasciare Como, anche se arrivasse la Serie A: “L’Atalanta ha fatto i lavori a blocchi senza risentirne. La volontà è quella di giocare qui”.

Grandi elogi, poi, al ruolo e al peso internazionale di Fabregas: “Ha inciso, mentalità nuova e identità italiana. Lui è l’architetto, è anche uno dei proprietari e dà la linea. L’allenatore però è Roberts”.

Alla domanda se la società abbia già stanziato 100 milioni in caso di salita nella massima serie, Hartono ha però replicato che “lo spero, ma non è vero. La proprietà vuole massimizzare l’investimento senza sprechi”.

Infine, uno sguardo al futuro, con un occhio al Como tra 5 anni. “Step by step – ha risposto Suwarso – Il mondo cambia in fretta, meglio vivere il presente cercando di crescere. Certo, essere qui a giocarci la A dopo 5 anni ha sorpreso anche me”.