Sublime Lago di Como, una mostra incredibile svela le immagini che incantarono i viaggiatori del mondo

Nel mese di settembre il Museo del Paesaggio organizza un calendario di visite guidate alla mostra Paesaggio sublime. Il Lago di Como all’epoca di Giovanni Battista Sommariva. 1801-1826” in cui è raccolta una selezione di 39 acquerelli e stampe di autori italiani e stranieri, in parte esposti per la prima volta al pubblico, che illustrano in maniera affascinante alcune delle mete maggiormente ricercate e apprezzate in quel periodo dai viaggiatori che raggiungevano le sponde del lago.

Le prossime visite guidate, comprese nel prezzo del biglietto di ingresso al museo, sono previste in programma:

– Domenica 22 settembre alle ore 15

– Domenica 29 settembre alle ore 15

Per partecipare alle visite guidate è consigliata la prenotazione inviando una mail a museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it o telefonando al numero 0344533023.

La mostra, curata da Fabio Cani e Marco Leoni, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco e in collaborazione con Villa Carlotta che contemporaneamente propone la mostra L’Olimpo sul lago. Canova, Thorvaldsen, Hayez e i tesori della Collezione Sommariva, incentrata sulla figura di Giovanni Battista Sommariva, abile politico e raffinato collezionista.

Le vedute esposte in mostra risalgono soprattutto al periodo compreso fra il 1801 e il 1826, durante il quale Sommariva acquistò e rinnovò la sua residenza di Tremezzo, in cui accolse la sua magnifica raccolta di opere d’arte, e offrono al visitatore un’occasione unica per riscoprire attraverso immagini particolarmente suggestive, provenienti da collezioni pubbliche e private, uno straordinario paesaggio culturale, che già allora attirava viaggiatori e intellettuali.

La selezione parte dalle acqueforti di Gerolamo Mantelli, dedicate a Como e ad alcune delle residenze più rinomate in quel momento come Villa Pliniana e Villa Tanzi a Torno, Villa Olmo a Como, e prosegue con gli acquerelli realizzati nei primi anni dell’Ottocento dallo svizzero Peter Birmann, attento a ritrarre non solo le ville, ma anche le meraviglie naturali del Lago di Como come l’Orrido di Nesso o Fiume Latte.

Seguono alcune stampe eseguite negli anni successivi che testimoniano la progressiva consacrazione di Villa Sommariva (oggi Villa Carlotta) come meta imperdibile per chiunque visitasse le rive del Lario grazie all’intraprendente e costante promozione svolta dal proprietario che già all’epoca apriva le porte dell’edificio ai visitatori italiani e stranieri e mostrava orgogliosamente la sua collezione. Fra gli autori delle vedute si segnalano anche i coniugi Carolina e Federico Lose, di origine tedesca e a lungo attivi in Lombardia, l’inglese Marianne Colston e Alessandro Sanquirico, celebre pittore e scenografo del Teatro alla Scala, che soggiornava proprio a Tremezzo in un’abitazione confinante con il giardino Sommariva.

La mostra, compresa nel biglietto d’ingresso del museo (5 euro), è visitabile fino al 29 settembre 2024, dal giovedì alla domenica, negli orari di apertura 10-12 e 14-18.

Per informazioni

Museo del Paesaggio del Lago di Como, via Regina 22, Località Tremezzo, Tremezzina (CO)

Tel. 0344 533023

e-mail: museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it

Facebook: Museo del Paesaggio del Lago di Como