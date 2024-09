Il miglior hotel del mondo in assoluto non è più sul Lago di Como (ma il secondo sì ed è Best Boutique)

I 50 migliori hotel

Capella di Bangkok Passalacqua del Lago di Como (premio Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award)

Roosewood di Hong Kong

Cheval Blanc di Parigi

The Upper House di Hong Kong

Raffles Singapore di Singapore

Aman Tokyo di Tokyo (Ferrari Trento Most Admired Hotel Group)

Soneva Fushi delle Maldives (premio Lost explorer Best Beach Hotel Award)

Atlantis The Royal di Dubai (premio Highest Climber Award)

Nihi Sumba Sumba di Sumba Island

Claridge’s Londra di Londra

Mandarin Oriental Bangkok di Bangkok

Raffles London at The Owo cañadi Londra (premio Lavazza Highest New Entry Award)

Four Seasona Bangkok at Chao Phraya Rivee di Bangkok

Hotel de Crillon Paris di Parigi

Chable Yucatan di Chochola The Best Hotel in North America

Hote du Cap Eden Roc di Antibes

Maroma di Riviera Maya (premio Flor de Cana Eco Hotel Award)

Four Season di Firenze

Borgo Sant’Andrea di Amalfi

Desa Potato Head di Bali

Bulgari di Tokyo (premio Nikka Best New Hotel Award)

The Lama di Dubai

Rosewoos Sao Paolo di Sao Paulo (The Best in South America)

Rhw Calile Brisbane (The Best Hotel in Oceania)

The Siam di Bangok

Parl Hyatt Kyoto di Kyoto

Mount Nelson di Cape town (The best in Africa)

One & Only Mandarina di Riviera Nayarit

The Carlyle di New York

La Mamounia di Marrakech

Four Season di Madrid

Capella Singapore di Singapore

Four Season at The Surf Club di Miami

Hotel Bel Air di Los Angeles

Eden Rock di St. Barths

Aman di New York

Royal Mansour di Marrakesh

Amangalla di Galle

Le Bristol di Parigi

Gleneagles di Auchterarder

Castello di Reschio di Lisciano Niccone

Sudan Jawai di Rajasthan

Singiya Kruger del National Park kruger

Six Semse Zighy di Bay Zaghi

The Connaught Londra (ha vinto anche the 50 Best Bar)

The Brando di Tetiaroa

Hotel Esencia di Tulum

The Tasman di Hobart