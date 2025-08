C’è un paesino del Lago di Como che sta facendo innamorare i turisti da tutto il mondo: “Ecco il nostro segreto”

Negli ultimi anni, il borgo di Lezzeno sta vivendo un notevole boom turistico, un fenomeno favorito dalla crescente fama internazionale del Lago di Como. Secondo il sindaco Maurizio Boleso, questa crescita non è improvvisa, ma affonda le radici nel recente passato. “È già qualche anno che il turismo sta crescendo anche qui da noi. Io penso che sia un fenomeno che parte da almeno dieci o quindici anni fa,” ha dichiarato il primo cittadino. Boleso ha individuato diverse ragioni dietro questo successo: una maggiore voglia di scoprire località meno note e l’attrattiva delle spiagge pubbliche, una caratteristica non comune nella zona.

Opportunità economiche e nuove sfide per il paese

L’aumento dei visitatori ha trasformato il turismo in una risorsa economica fondamentale per Lezzeno. La presenza di alberghi, ristoranti e case vacanza ha creato numerose opportunità di lavoro, rendendo il settore cruciale per molte famiglie locali. Tuttavia, il sindaco riconosce che l’aumento delle presenze porta con sé le stesse sfide che affrontano altri borghi del lago: gestione del traffico, carenza di parcheggi e sostenibilità.

Riguardo al cosiddetto turismo “mordi e fuggi”, Boleso non lo considera un problema grave per Lezzeno, a differenza di località come Menaggio e Bellagio. Il paese, infatti, attrae un tipo di turismo più tranquillo e autentico, con visitatori che tendono a fermarsi per periodi più lunghi.

Progetti e visione per il futuro: spiagge, sentieri e servizi

Per rispondere a queste sfide e mantenere un’elevata qualità dell’accoglienza, l’amministrazione comunale ha avviato diversi progetti. Tra le iniziative principali ci sono la riqualificazione delle spiagge, il miglioramento dei servizi, la creazione di nuovi parcheggi pubblici e la sistemazione dei sentieri di montagna, elementi che contribuiscono all’esperienza turistica complessiva.

Anche l’incremento di bed & breakfast e case vacanza è stato gestito con attenzione. Dopo una fase iniziale di assestamento, la situazione si è stabilizzata grazie a incontri pubblici e una stretta collaborazione con i cittadini.

Il sindaco Boleso si mostra fiducioso per il futuro, ribadendo che l’obiettivo primario è migliorare la qualità della vita per i residenti, garantendo al contempo un’esperienza positiva per i turisti, con l’ambizione di farli tornare.