Boom turismo tra Valtellina, lago di Como e Garda: “Vacanze di Natale un successo”. Meglio del 2019

“Le vacanze natalizie in Lombardia sono state un successo, che conferma la i risultati straordinari di tutto il 2023. E il 2024 parte già con prenotazioni in crescita”, è quanto fa sapere Regione Lombardia.

VALTELLINA REGINA DELLA MONTAGNA

“La stagione invernale sta andando molto bene – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali -. Nel periodo natalizio, nelle nostre montagne della Valtellina abbiamo raggiunto un livello di occupazione medio che ha sfiorato il 96%. Altrettanto positiva è stata la presenza turistica nei nostri Laghi – prosegue – soprattutto sul Garda e a Como e, in generale, nelle nostre città che hanno proposto un ottimo palinsesto di eventi abbinati alla valorizzazione delle proprie eccellenze artistiche e culturali”.

CRESCE NUMERO PERNOTTAMENTI: +15 PER CENTO NEL 2023 RISPETTO AL 2019

“Il 2023 diventerà il nuovo anno di riferimento per il turismo in Lombardia – spiega l’assessore Mazzali -. Stiamo consolidando i dati a livello regionale ma è ormai confermato che abbiamo superato i 18,2 milioni di persone ospitate nelle nostre strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con un numero di pernottamenti che supererà i 50,3 milioni. Una crescita molto importante, di oltre il 15% rispetto all’anno boom che è stato il 2019”. Mazzali ha anche evidenziato che “nel 2023 abbiamo registrato un elevato gradimento della nostra offerta turistica. L’analisi di circa 5 milioni di tracce digitali – sottolinea – ci ha mostrato un livello di sentiment molto alto, pari ad 85,6 su 100, in crescita rispetto all’anno precedente”. L’analisi dei flussi è stata effettuata dall’Osservatorio turistico regionale.

PREVISIONI 2024 SONO POSITIVE

“Anche le previsioni del 2024 sono molto positive – continua l’assessore Mazzali -. L’analisi dei prezzi e delle prenotazioni sulle piattaforme on-line evidenzia un allungamento delle stagioni turistiche, rilevato dai prezzi delle offerte ed un livello di prenotazioni già superiore rispetto all’andamento del 2023. Questo trend – aggiunge – conferma inoltre l’attenzione delle nostre destinazioni verso una migliore distribuzione dei flussi turistici, per contenere il fenomeno dell’overtourism”.

LOMBARDIA PROTAGONISTA ALLA BIT

“Il percorso di valorizzazione turistica della Lombardia, avviato con la nuova campagna di promozione del ‘Lombardia Style’ – rileva ancora Mazzali – sta generando i primi riscontri. La nuova narrazione dei turismi di Lombardia sarà protagonista anche della prossima fiera internazionale del turismo BIT Milano 2024. Nel nostro stand – conclude – sarà raccontata la Bellezza senza confini del nostro territorio, dando spazio alle destinazioni turistiche ed agli operatori del settore per raccontare le eccellenze della moda, del design, dell’enogastronomia e dell’artigianato di qualità, che rendono unica l’esperienza turistica nella nostra Regione”.