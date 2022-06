Casi covid, sono 144 in provincia e 2.240 in Lombardia. Como, Cantù e Menaggio: punti tampone chiusi il 2 giugno

Tornano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-38) che scendono sotto quota 600. A fronte di 28.255 tamponi effettuati, sono 2.240 i nuovi positivi (7,9%).

DATI REGIONALI

– i tamponi effettuati: 28.255, totale complessivo: 37.800.765

– i nuovi casi positivi: 2.240

– in terapia intensiva: 32 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 575 (-38)

– i decessi, totale complessivo: 40.552 (+5)

PROVINCIALI

Milano: 828 di cui 401 a Milano città;

Bergamo: 156;

Brescia: 252;

Como: 144;

Cremona: 66;

Lecco: 53;

Lodi: 36;

Mantova: 62;

Monza e Brianza: 172;

Pavia: 146;

Sondrio: 28;

Varese: 180.

A Como Punti Tampone saranno chiusi giovedì 2 giugno e riapriranno venerdì 3 giugno

Il 2 giugno i Punti Tampone di Asst Lariana, a Como in via Napoleona, a Cantù e a Menaggio, saranno chiusi e riapriranno venerdì 3 giugno.

Il Punto Tamponi in via Napoleona a Como è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15, il sabato dalle 8 alle 12, la domenica dalle 9 alle 11. Il Punto Tamponi a Cantù, in via Caduti di Nassiriya, di fronte all’ospedale, è aperto dalle 8 alle 11, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi). Il Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio è aperto dalle 8 alle 11, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi). Per quanto riguarda le modalità di accesso, si ricorda che è necessaria la prenotazione dell’appuntamento e che l’autopresentazione è ammessa solo presentando la ricetta del proprio medico curante.