Como, il colonnello Paolo Zottola nuovo comando del reparto aeronavale della Finanza

Oggi, 28 giugno 2023, presso il Palazzo Terragni, sede del Reparto Operativo Aeronavale Como, alla presenza del Comandante Regionale Lombardia, Gen. D. Leandro Cuzzocrea, ha avuto luogo la cerimonia di insediamento del Ten. Col. t. ISSMI Paolo Zottola, quale nuovo Comandante del Reparto. All’evento ha presenziato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti dipendenti. Il Ten. Col. t. ISSMI Paolo Zottola è nato a Formia (LT), 41 anni fa, coniugato con due figli, è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e ha conseguito tre Master universitari di 2° livello in materie economiche e giuridiche.

L’Ufficiale Superiore, specializzato “Comandante di unità navali”, nel corso della propria carriera ha comandato Reparti e unità navali della componente regionale e d’altura del Corpo. Proveniente dal Centro Alti Studi per la Difesa, dove ha frequentato il 25° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, nei 6 anni precedenti ha prestato servizio presso la Centrale Operativa del Comado Generale della Guardia di Finanza, quale Capo Sezione Operazioni Aeronavali e Fuori Area.