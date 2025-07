A Como e in Lombardia rivoluzione dei supermercati: torna l’insegna storica della spesa dopo 15 anni

È ufficiale: la grande distribuzione italiana si prepara a un cambiamento a suo modo storico. Il Gruppo NewPrinces ha acquisito il ramo italiano di Carrefour, mettendo fine alla presenza del colosso francese nel nostro Paese e segnando il ritorno di un nome molto familiare per milioni di consumatori: GS Supermercati.

Questa operazione, che coinvolge ben 1.188 punti vendita tra ipermercati, supermercati, minimarket e cash & carry, oltre a oltre 18.000 lavoratori, ridisegnerà il panorama della spesa quotidiana in Italia, con un impatto significativo soprattutto in regioni come Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.

GS Supermercati: un ritorno atteso

Dopo anni di assenza, il marchio GS Supermercati è pronto a riapparire sugli scaffali e nelle insegne italiane. GS ha rappresentato una parte fondamentale della storia della GDO italiana dagli anni ’60 fino al 2010, quando fu assorbito da Carrefour.

NewPrinces ha annunciato un piano di investimenti ambizioso, pari a oltre 200 milioni di euro, per modernizzare i punti vendita, rinnovare l’offerta di prodotti freschi e potenziare il servizio di consegna a domicilio. L’obiettivo è chiaro: recuperare l’identità italiana e offrire un’esperienza di acquisto più moderna e vicina alle esigenze dei consumatori.

Nuova strategia e impatto sul lavoro

L’acquisizione non è solo un cambio di insegna. NewPrinces intende unificare produzione e distribuzione, puntando a diventare il secondo operatore nel settore alimentare in Italia. Carrefour supporterà la transizione con un fondo di sostegno di 237 milioni di euro, ma la gestione passerà interamente al gruppo italiano.

Questa operazione ha già acceso i riflettori dei sindacati, che chiedono garanzie e tutele occupazionali per le migliaia di lavoratori coinvolti. NewPrinces si impegna a valorizzare i prodotti italiani, a riorganizzare la logistica con una flotta di oltre 600 mezzi refrigerati e a rafforzare la rete commerciale, anche nel canale HoReCa (Hotel, Ristoranti, Catering).

L’accordo prevede un periodo di transizione di massimo tre anni durante il quale l’insegna Carrefour potrà ancora essere utilizzata, prima del pieno rilancio del marchio GS.

Il futuro degli Ipermercati: non chiusure ma trasformazioni

Una delle novità più interessanti riguarda gli ipermercati. Il management di NewPrinces ha dichiarato: “Non li chiuderemo, ma li trasformeremo.” L’ispirazione arriva da modelli di successo come Costco, Lidl e Migros.

Gli ipermercati diventeranno spazi più snelli, con un assortimento mirato e una sezione B2B dedicata a ristorazione e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è renderli “piattaforme dove fare business oltre che la spesa”, creando valore per segmenti che oggi faticano a trovare risposte adeguate nella GDO tradizionale.

Logistica e Assortimento Made in Italy

Il cuore della nuova strategia sarà l’integrazione logistica e assortimentale. Attualmente, il mix di prodotti di Carrefour Italia è già al 90% food & beverage, e NewPrinces intende accelerare su questa direttrice. L’esperienza industriale del gruppo permetterà di intervenire più rapidamente sull’innovazione di prodotto, sulle private label e sui temi della sostenibilità.

Sul fronte logistico, è previsto un rafforzamento dei centri distributivi, con la digitalizzazione dei flussi e un maggiore controllo sui costi. “Vogliamo diventare il primo gruppo integrato nel mondo dell’HoReCa in Italia“, hanno dichiarato i vertici, sottolineando l’impegno a portare efficienza e tecnologia in ogni fase della filiera.

Il ritorno di GS Supermercati segna l’inizio di un nuovo capitolo per la grande distribuzione italiana, promettendo innovazione, valorizzazione del Made in Italy e un’attenzione rinnovata alle esigenze dei consumatori e del mercato professionale.