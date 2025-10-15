Addio Lombardia, l’azienda licenzia quasi tutti: restano solo 7 dipendenti, stop totale alla produzione

Forte preoccupazione nella zona industriale di Melegnano per l’annunciato trasferimento della produzione dell’azienda Deligusti in Spagna. La decisione, comunicata ai sindacati, comporta il licenziamento di 38 lavoratori impiegati nel settore produttivo della storica sede di Via Cervi. L’ultimo giorno di lavoro è stato fissato per il 20 dicembre.

La notizia, definita una “doccia fredda” dai sindacati, ha scatenato l’immediata protesta dei lavoratori della Deligusti, azienda leader nel settore dei marinati, acquisita anni fa da una multinazionale alimentare spagnola.

Al via la protesta dei lavoratori: presidi e manifestazioni

Per contestare la chiusura e i licenziamenti, i lavoratori Deligusti hanno indetto una serie di manifestazioni e presidi. Un doppio presidio è previsto per giovedì e venerdì ai cancelli dello stabilimento di Melegnano.

La mobilitazione si sposterà poi lunedì davanti alla sede di Assolombarda a Milano, dove è in programma un incontro cruciale tra le parti per cercare una soluzione alla vertenza.

Trasferimento produzione: solo amministrazione salva

La Deligusti, che complessivamente occupa 45 persone nella sua sede di Melegnano, intende mantenere sul territorio solo il personale amministrativo e contabile. Il resto, ovvero i 38 dipendenti della produzione, sarà licenziato a causa del trasferimento della linea produttiva nella vicina Spagna, dove si trova la casa madre della multinazionale acquirente.

“L’azienda ha comunicato il licenziamento dei 38 lavoratori occupati nel settore della produzione, che verrebbe trasferita in Spagna,” ha confermato Franco Sigismondi, dirigente sindacale della Ugl Milano, sottolineando la gravità della situazione.

Vertenza Deligusti: tavolo in Assolombarda senza accordo

Un primo incontro in Assolombarda, tenutosi la scorsa settimana, non ha portato ad alcun tipo di accordo tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori. Le speranze sono ora riposte nel vertice di lunedì, cruciale per definire il futuro occupazionale dei 38 dipendenti coinvolti in questa crisi aziendale.

