Addio vecchie industrie (e degrado), un pezzo di Lombardia rinasce: residenze, piazza, bosco, 475 parcheggi

Dopo anni di abbandono e degrado, il quartiere Conca Fiorita a Bergamo si prepara a cambiare volto. Concluse le operazioni di demolizione del vecchio comparto industriale ex Sace, l’area è ufficialmente pronta per una trasformazione radicale che – indicativamente con costruzione in partenza tra fine primavera/inizio estate – restituirà spazi pubblici e moderni complessi residenziali alla città.

Le fasi del progetto: bonifica e urbanizzazione

Il piano di recupero di via Baioni inizierà con la caratterizzazione ambientale del terreno. Questa fase preliminare è fondamentale per mappare il sottosuolo dell’ex sito produttivo e procedere, se necessario, con interventi di bonifica mirata.

Subito dopo, verrà siglata la convenzione tra il Comune di Bergamo e la società World Building Srl. L’accordo prevede investimenti per oltre 2 milioni di euro in opere di urbanizzazione, suddivisi tra aree private in cessione al Comune (1,8 milioni) e aree già di proprietà comunale (214mila euro).

Le novità per il quartiere: piazze e piste ciclabili

Tra i principali interventi previsti per migliorare la vivibilità della zona spiccano:

Una nuova piazza pubblica con asse pedonale centrale (valore stimato: oltre 1 milione di euro).

Un’ampia area a verde pubblico lungo via Baioni.

Nuovi parcheggi pubblici e il potenziamento dei percorsi ciclopedonali.

Il futuro dell’ex Sace: residenze, parchi e laboratori ABB

Il progetto architettonico non si limita all’edilizia residenziale, ma punta a creare un mix funzionale tra spazi abitativi, commerciali e produttivi.

6 Nuove palazzine e spazi civici

Il piano prevede la costruzione di 6 palazzine residenziali immerse nel verde. Il cuore del progetto sarà suddiviso in due grandi aree aperte:

Piazza e Sala Civica: un nuovo spazio di aggregazione lungo via Pinetti che ospiterà una sala civica comunale. Parco Pubblico e Retail: un’area verde su cui si affaccerà un piccolo spazio commerciale di prossimità (80 mq).

Il legame con l’industria: nuovi laboratori ABB Sace

A conferma della vocazione storica dell’area, verranno realizzati 1.000 metri quadri di spazi produttivi destinati ai nuovi laboratori di ABB Sace.

Infine, la questione parcheggi: sono previsti quasi 500 nuovi posti auto, di cui 75 a uso pubblico, oltre 300 per i residenti e circa 100 riservati all’azienda, riducendo così la pressione del traffico nel quartiere Conca Fiorita.