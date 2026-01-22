Affare ricchissimo in Lombardia: comprata l’azienda delle prelibatezze che fattura 25 milioni ed è un gioiello

Il Gruppo Marr, leader in Italia nella distribuzione alimentare al food service, ha ufficializzato il closing per l’acquisizione del 100% di Bergel, distributore alimentare per la ristorazione e il settore Ho.Re.Ca. con oltre 500 prodotti dall’ittico, alla carne fino a gelati, surgelati e grocery. L’operazione, del valore di circa 4,7 milioni di euro, segna un passo strategico per il consolidamento del gruppo nel mercato lombardo, la prima regione italiana per consumi alimentari fuori casa.

I dettagli dell’acquisizione

L’accordo è stato sottoscritto con Ortofrutticola, società specializzata nel beverage e precedente proprietaria di Bergel. Oltre al passaggio di proprietà delle quote, l’intesa prevede un accordo di fornitura pluriennale: Ortofrutticola continuerà infatti a rifornire Marr con prodotti della categoria beverage, garantendo continuità operativa e qualitativa.

I numeri di Bergel e l’impatto sul mercato

Bergel rappresenta una realtà radicata nel territorio lombardo, con numeri che spiegano l’interesse di Marr:

Fatturato 2025: oltre 25 milioni di euro.

Portafoglio Clienti: più di 1.500 attività servite.

Focus Geografico: presidio capillare della Lombardia.

Con questa mossa, Marr punta a intercettare una quota maggiore del mercato lombardo, che oggi rappresenta il 17% del consumo alimentare “out of home” a livello nazionale.

Integrazione logistica e operativa

Nel breve periodo, Bergel manterrà le proprie attività operative presso l’attuale sede di Zanica (Bergamo) per un massimo di sei mesi. Successivamente, è prevista la piena integrazione delle attività nel centro distributivo di Marr Lombardia, situato sempre in provincia di Bergamo, per ottimizzare i costi logistici e potenziare la capacità di consegna.