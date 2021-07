Agenti di Commercio comaschi: rimborso del bollo auto il 7 luglio. Ecco come

Dal 5 luglio gli agenti e rappresentanti di commercio lombardi potranno presentare domanda a Regione Lombardia per il rimborso del bollo auto 2020: il 7 luglio sarà il turno di quelli residenti nella provincia di Como.

“E’ un bando veloce – spiega Alberto Petranzan, presidente di Fnaarc (Confcommercio) – che si chiude il 14 luglio. Va dato atto a Regione Lombardia – ringrazio l’assessore Guido Guidesi con il quale vi è stato un confronto costante – dell’attenzione rivolta alla nostra categoria fortemente penalizzata nei mesi più difficili dell’emergenza Covid. L’auto è come l’ufficio per l’agente di commercio, uno strumento di lavoro fondamentale. E va sottolineato come sia la prima volta in Italia che una Regione riconosca il rimborso del bollo auto agli agenti e rappresentanti di commercio motore di sviluppo per la piccola e media impresa”.

Fnaarc è riuscita ad ottenere questo risultato grazie al costante supporto di Confcommercio Lombardia.

Fnaarc Confcommercio Como (031.2441 – fnaarccomo@confcommerciocomo.it) è a disposizione degli agenti e rappresentanti di commercio per un supporto sulla pratica di rimborso.