Alla Scala di Milano i super premi per i giovani talenti: due fuoriclasse del Conservatorio di Como nei terzetti magici

Saranno premiati domani giovedì 22 gennaio alle ore 12.30 presso la Sala Toscanini del Teatro alla Scala di Milano i vincitori della sesta edizione del Premio “Lombardia è Musica”, istituito dal Consiglio regionale nel 2020 per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio. Il premio è da sempre rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studi musicali parificati della Lombardia.

Alla cerimonia di premiazione interverranno i Vice Presidenti del Consiglio regionale lombardo Giacomo Cosentino e Emilio Del Bono, insieme al Consigliere regionale Carlo Borghetti, che nella scorsa legislatura era stato promotore del Premio. Porteranno un loro saluto il Sovrintendente al Teatro alla Scala Fortunato Ortombina e i Maestri Leo Nucci e Leopoldo Saracino, ospiti d’onore della cerimonia.

“La musica è un aspetto fondamentale nella crescita di un ragazzo e merita di essere sostenuta dalle istituzioni. La musica coinvolge i ragazzi, le famiglie ma anche le scuole di musica che sono essenziali nella crescita dei giovani musicisti e che meritano tanta attenzione. Questo premio è un primo piccolo passo, ma siamo certi che riusciremo a mettere in campo altri strumenti e occasioni significative per sostenere i giovani musicisti lombardi. E’ un auspicio per questa legislatura e confidiamo di poter portare avanti questo impegno con il coinvolgimento di tutte le forze politiche” sottolineano Emilio Del Bono e Alessandra Cappellari, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere Segretario del Consiglio regionale, componenti del Comitato promotore che presiede il Premio.

Davide Peroni nella sezione canto lirico e Nicolas Falabella nella sezione strumenti a pizzico, entrambi del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, sono i vincitori di questa edizione e si aggiudicano ciascuno il premio di 6.000 euro.

Ai secondi classificati sarà assegnato un premio di 4.000 euro, mentre il premio per gli studenti saliti sul terzo gradino del podio è pari a 3.000 euro.

Vincitori sesta edizione Premio “Lombardia è Musica”

Sezione “canto lirico”

Primo classificato Davide Peroni, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia

Secondo classificato Lian Wang, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Terza classificata Aziza Omarova, Conservatorio Giuseppe Verdi di Como

Sezione “strumenti a pizzico”

Primo classificato Nicolas Falabella, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia

Secondo classificato Francesco Gigliotti, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Terzo classificato Tommaso Bassetti, Conservatorio Giuseppe Verdi di Como

