Smartphone, MacBook, sacchetti pieni di orologi e più di 100 overboard alla super asta degli aeroporti. Come partecipare

I due principali aeroporti lombardi – da Malpensa, sempre più utilizzata dai comaschi a Linate – mettono in vendita all’asta centinaia di oggetti rinvenuti nei due scali. E osservando i lotti presenti si può trovare realmente di tutto: più di cento overboard, bancali con 8 valigie piene di vestiti, sacchetti con decine di smartphone, televisori al plasma, lettori di e-book fino ad arrivare a mazze da cricket e tanti altri pezzi. Un vero e proprio megastore che contiene merce di ogni genere e che viene messa in vendita a prezzi di partenza molto bassi. Ad esempio un sacchetto con 40 orologi di differenti marche con un prezzo iniziale di 50 euro, oppure overboard a partire da 30 euro. E curiosamente proprio questi ultimi oggetti, i mezzi elettrici a due ruote, sono veramente tanti. La spiegazione più che legata a un vero e proprio smarrimento è da imputare al fatto che overboard vengono abbandonati visto che non possono essere trasportati né come bagaglio a mano né come bagaglio in stiva per motivi di sicurezza, per il rischio di incendio o esplosione della batteria. Quest’anno l’asta sarà on line.

Qui tutti gli oggetti in vendita : L’ELENCO COMPLETO.

Per chi volesse vedere fisicamente i lotti, può andare presso la sede della G.I.V.G. SRL a in Varese, via Lorenzo Ghiberti 1, dal lunedì al venerdì, in orari d’ufficio 9:00-12:30 e 15:00- 17:30 (previa richiesta via mail all’indirizzo telematiche.va@givg.it ).