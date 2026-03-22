Lombardia, la storica azienda in crisi lancia XLab: polo dell’Intelligenza Artificiale con robot umanoidi

L’innovazione tecnologica diventa il motore pulsante per il rilancio di Cassinetta. Si è infatti svolta , di recente, l’inaugurazione ufficiale di XLab, il nuovo laboratorio industriale di Beko Europe. L’infrastruttura nasce con l’ambizione di fungere da ponte tra la ricerca pura e l’applicazione produttiva, trasformando il sito di Biandronno in un hub d’avanguardia dove robotica e intelligenza artificiale ridefiniranno la competitività del gruppo su scala internazionale.

L’evento coincide simbolicamente con il 35esimo anniversario del gruppo di ingegneria centrale di Cassinetta, una realtà che oggi vanta un organico d’eccellenza composto da 62 ingegneri di processo e 23 operai specializzatitta

L’apertura di XLab si inserisce nel più ampio quadro di investimenti previsti dal piano di trasformazione industriale per l’Italia. Cassinetta non è solo la sede principale dell’ingegneria di processo, ma ospita il più grande stabilimento italiano dell’azienda: un sito da 1.602 dipendenti specializzato nella produzione di forni microonde, frigoriferi e forni di alta gamma.

Il laboratorio opererà come un “ambiente protetto” per:

Simulare e testare nuovi standard qualitativi elevati.

Ridurre i tempi di industrializzazione dei prodotti.

Creare “best practices” tecnologiche da esportare negli altri stabilimenti europei del gruppo.

Formare nuove competenze tecniche e manutentive per i lavoratori.

Robotica, AI e Cross-Collaboration: le tecnologie del futuro

Il nome XLab nasconde nel carattere “X” il concetto di cross-collaboration. Il laboratorio è stato progettato come una piattaforma di scambio trasversale non solo tra le funzioni aziendali globali, ma anche con università, fornitori e hub digitali del territorio lombardo.

All’interno della struttura sono già operativi progetti di frontiera tecnologica: