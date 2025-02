Ben 14 Comuni soci, 140mila cittadini serviti, un nuovo arrivo: “Unica società a capitale pubblico in provincia di Como per l’ambiente”

Diventano 14 i Comuni Soci di Service 24 Ambiente, l’unica società a capitale pubblico della Provincia di Como nel settore della gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana. La new entry è il Comune di Cantù, che stasera ha sottoscritto l’ingresso nella compagine già formata dai comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Inverigo, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio, portando il numero dei cittadini serviti a quasi 140 mila e il capitale sociale societario a €370.331,77 complessivi.

La gestione dei servizi partirà il 1° luglio 2025

Nonostante l’ingresso sia già stato perfezionato, Service 24 Ambiente subentrerà all’attuale gestore a partire dal 1° luglio 2025. Pertanto, i servizi attualmente a disposizione della cittadinanza rimarranno invariati: frequenze e modalità di raccolta ed esposizioni dei rifiuti, spazzamento strade, orari e modalità di accesso al centro di raccolta, quindi, non cambieranno. A far data dal 1° luglio 2025 saranno invece introdotte alcune variazioni, a potenziamento degli attuali servizi in essere.

Le parole dell’Amministratore Unico

“Service 24 Ambiente intende diventare il punto di riferimento provinciale per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare – spiega l’Amministratore Unico di Service 24 Ambiente, Massimo Di Domenico – l’ingresso nella compagine societaria del Comune di Cantù è fondamentale per il raggiungimento di tale scopo. Questo dimostra come la nostra Società offra servizi di qualità e di come sia attenta alle esigenze di cittadini e amministrazioni. Sono contento dei risultati ottenuti e sono molto fiducioso per il futuro”.