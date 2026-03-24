Bilancio da capogiro per il gigante svizzero della distribuzione: utile a 1,1 miliardi e 91mila dipendenti

Il 2025 si chiude come un anno di profonda trasformazione e successi finanziari per il Gruppo Migros. Sulla scia della nuova strategia di focalizzazione aziendale e delle numerose cessioni effettuate per snellire il portafoglio, il colosso svizzero ha registrato un utile netto di 1,1 miliardi di franchi, segnando una crescita imponente rispetto ai 419 milioni contabilizzati nell’esercizio precedente.

Analisi dei risultati: EBIT in forte ascesa e fatturato solido

Secondo i dati diffusi martedì dalla Federazione delle cooperative Migros (FCM), il risultato operativo Ebit è balzato da 484 milioni a 1,2 miliardi di franchi. Al netto degli effetti straordinari derivanti dalle dismissioni, l’Ebit si è attestato a 812 milioni (rispetto ai 924 milioni del 2024).

La dirigenza ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come ogni settore di attività abbia contribuito al successo del gruppo con un margine Ebit positivo. Il fatturato complessivo del gruppo, dato già anticipato lo scorso gennaio, ha raggiunto i 31,9 miliardi di franchi, segnando una flessione contenuta dell’1,9% dovuta proprio al riassetto societario.

La nuova strategia: focus su Food, Non-Food, Finanza e Salute

Nel corso del 2025, Migros ha completato il programma di rettifica del portafoglio. Il gruppo ha ceduto sistematicamente le aziende non più in linea con la nuova visione o in perdita, concentrando gli investimenti su quattro pilastri strategici:

Food Retail (Alimentari): Il segmento ha generato ricavi per 24,3 miliardi di franchi. Escludendo le aziende cedute e il comparto carburanti, i proventi sono cresciuti dello 0,4%. Non-Food Retail: Questo comparto ha registrato una progressione record del +13,6%, raggiungendo i 3,5 miliardi di franchi. Il motore della crescita è stato il rivenditore online Digitec Galaxus, che ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato e-commerce svizzero. Servizi Finanziari (Banca Migros): La banca ha conseguito un utile di 276 milioni di franchi (-2,1%), risentendo della generale riduzione dei tassi di interesse. Salute: Il fatturato è salito a 1,7 miliardi di franchi (+4,7%), spinto dal dinamismo di Medbase, che da sola ha fatturato 1,4 miliardi (+5,6%).

Primato occupazionale e impegno sociale

Migros si conferma nel 2025 come il più grande datore di lavoro privato in Svizzera, con una media di 91.700 dipendenti. L’azienda detiene anche il primato come principale polo formativo del Paese, ospitando 3.300 apprendisti istruiti in oltre 55 diverse professioni.

L’impegno verso la collettività resta un valore fondante: la cooperativa ha investito 138 milioni di franchi in iniziative sociali e culturali. Di questi, ben 122 milioni sono stati erogati tramite il Percento culturale Migros, sostenendo progetti nei campi dell’istruzione, della cultura, del tempo libero e dell’economia.

Il Centenario e la visione per il secondo secolo

Il 2025 ha rappresentato una pietra miliare storica: la celebrazione del 100esimo anniversario dalla fondazione. Il gruppo ha reso omaggio allo spirito visionario di Gottlieb Duttweiler (1888-1962). “Il centenario rappresenta un impegno a continuare la nostra storia di successo”, ha dichiarato Mario Irminger, presidente della direzione generale della FCM”.