Bollette folli del gas, casi da tutta Italia. Ma c’è chi ha sfidato Enel: “Ho ottenuto lo sconto, ma cambio”

Sono tantissime le segnalazioni sulle bollette astronomiche del gas – in alcuni casi quadruplicate e oltre – arrivate a comaschi e non solo. In particolare, quelle del bimestre dicembre-gennaio hanno presentato diffusamente conti astronomici, in molti casi segnalati in relazione all’operatore Enel Gas, ma arrivate anche da altre società [per segnalazioni, foto e video scrivere a redazionecomozero@gmail.com o al whatsapp di redazione 335.8366795].

I racconti alla redazione sono giunti non soltanto da Como e provincia, ma anche dal Veneto, dal Milanese, dalla provincia di Varese e così via. C’è chi parla per la madre anziana (allegando la foto che vedete appena sotto): “Mia madre pensionata vive da sola, rispetto all’anno scorso bolletta del gas aumentata di 600 euro”. Con cifra totale arrivata a ben 1091 euro.

Un altro esempio dal Comasco: “Buongiorno. Sono Sonia. Ho letto il vostro articolo su Facebook. Anche a me è capitato con la bolletta del gas. Stessa modalità di utilizzo dello scorso anno, ma la bolletta è più che raddoppiata. Da €300 a €642. Direi un po’ troppo! Grazie mille”.

Poi c’è chi ci ha raccontato che la bolletta del gas è passata “da 200€ l’anno scorso a 1200 € di ora. Per poco non mi è venuto un infarto. Non so come pagare. Intanto ho spento tutto, io e mia figlia al freddo, bronchite…Ma si può vivere così?”, a chi porta il caso di un altro fornitore come Ovidio (“A me a Bulgarograsso con IREN l’anno scorso 1.400 Smc 760 euro quest’anno stesso periodo 750 Smc 1.470 euro ma come mai e possibile questo spiegatemi. Non ho pagato più niente ho mollato l’affitto”) a chi ancora dalla provincia di Venezia allega l’ennesima bolletta sopra i mille euro.

Eppure, come ci racconta al telefono una lettrice da Rho, in provincia di Milano, il modo per sfuggire – o almeno provare a sfuggire – ad altri salassi in futuro esiste. Anche se, come vedremo, in questa storia non mancano alcuni passaggi surreali, compresa la famosa rassicurazione data da Enel Gas a tutti coloro che hanno protestato, cioè che ogni cliente sarebbe stato avvisato dei rincari da una preventiva comunicazione al domicilio che però in tantissimo non hanno mai visto.

“A febbraio mi arriva la bolletta di Enel Gas – racconta la signora di Rho – e me la sono trovata quadruplicata: a consumo praticamente identico, siamo passati dai 352 euro di dicembre 2022-gennaio 2023 addirittura 1.230 per lo stesso periodo tra 2023 e 2024. Purtroppo quando ho guardato la notifica dall’app era sabato e la banca aveva già pagato in automatico. Non ho potuto fare nulla in quel weekend ma la settimana dopo ho chiamato Enel Gas”.

Qui i passaggi surreali: “In maniera abbastanza incredibile, l’addetta del call center, pur dicendomi che mi era stata inviata una comunicazione di avviso che io però non ho mai ricevuto, mi dava ragione sulle cifre assurde e sul rincaro inaccettabile. Una cosa che stupito persino me, ma non solo: mi è stato anche proposto così, su due piedi, una rimodulazione al ribasso della tariffa del gas. E così, contrattando, per i mesi di febbraio e marzo ho ottenuto di pagare il gas 0.55 al metro cubo, mentre per la bolletta record era arrivato a 1,51 e inizialmente mi avevano proposto 0,85”. Nonostante questo abbassamento garantito (“Ma non retroattivo” specifica la signora) io ho attivato altri canali. E cioè appoggiandomi ad Altroconsumo ho presentato in reclamo scritto per la bolletta da 1.200 euro e comunque ho subito cambiato gestore, con cui il gas mi verrà venduto a 0.54 euro al metro cubo”.

“Insomma – conclude la signora – non otterrò indietro la cifra enorme di dicembre e gennaio, ma almeno qualcosa ho ottenuto per il futuro. Almeno spero”.

Non così è andata invece a Sara Grimoldi che ci scrive da Corbetta, in provincia di Milano, affrontando anche il tema del costo dell’elettricità:

Buongiorno. Non solo in provincia di Como, ma anche in provincia di Milano le fatture ENEL ENERGIA relative al consumo di GAS ed Energia Elettrica sono più che raddoppiate. Oltretutto senza aver ricevuto nessuna comunicazione da parte del Gestore che ha agito in modo unilaterale aumentando i prezzi. Informo che, già lo scorso anno per le bollette della luce relative ai mesi estivi, ho ricevuto è pagato addebiti esorbitanti sia per la mia abitazione che per la seconda abitazione. Non riesco a capire come mai, se ero in vacanza come possa aver consumato energia senza accendere neppure una lampadina. I misteri inspiegabili anche da parte degli addetti al call center che NON sanno cosa rispondere. Una vera truffa a ciel sereno.

Distinti saluti. Sandra Grimoldi.

Insomma, le segnalazioni sono un fiume e ci scusiamo per non poter dar conto di tutte. Ma continueremo a seguire la vicenda.