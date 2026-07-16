Chiude il famoso ponte di ferro sul fiume: si va tutti in barca. Ecco quando

Anas e RFI riaprono i cantieri dal 20 al 26 luglio per il secondo macro-intervento di consolidamento da 15 milioni di euro.

Un blocco totale della circolazione stradale sulla principale arteria di collegamento tra Lombardia e Piemonte nel Basso Verbano. Dal prossimo 20 luglio e fino al 26 luglio, lo storico Ponte di ferro che unisce Sesto Calende e Castelletto Ticino rimarrà completamente chiuso al traffico. Per far fronte all’emergenza e azzerare i disagi di residenti, lavoratori e pendolari, le due amministrazioni comunali hanno potenziato e reso interamente gratuito il servizio di trasporto fluviale sul fiume Ticino, mentre sono in corso trattative serrate per rendere gratuito il pedaggio autostradale sulla tratta limitrofa.

Un investimento strategico da quasi 15 milioni di euro per la messa in sicurezza

L’imminente chiusura della struttura rappresenta la fase operativa del secondo macro-intervento di riqualificazione strutturale e consolidamento conservativo del viadotto. Si tratta di un’opera infrastrutturale massiccia, gestita in sinergia da Anas e RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Il valore complessivo del piano di messa in sicurezza dell’opera ammonta a un totale di quasi 15 milioni di euro, una cifra stanziata e annunciata per la prima volta ormai quattro anni fa (nel 2022) durante una seduta straordinaria del consiglio comunale di Sesto Calende. L’intervento attuale si rende indispensabile per garantire la longevità e gli standard di sicurezza di un’infrastruttura centenaria, nodo cruciale per l’intera economia e mobilità interregionale.

Il piano di emergenza fluviale: una barca-navetta gratuita tra le due sponde

Per limitare in modo concreto l’impatto del cantiere sulla vita quotidiana dei cittadini, l’accordo formale siglato tra i Comuni di Sesto Calende, Castelletto Sopra Ticino e Rete Ferroviaria Italiana ha garantito l’attivazione di una barca che farà continuamente la spola tra le due sponde del Ticino. Il servizio sarà completamente gratuito per tutta la durata del blocco stradale.

Orari Ufficiali del Servizio Barca (Dal 20 al 26 Luglio)

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: Mattina: 07:00 – 09:00 Pranzo: 11:30 – 14:00 Pomeriggio/Sera: 17:00 – 20:30

Mercoledì (Orario prolungato in concomitanza con il mercato): Mattina e Pranzo (Continuato): 07:00 – 14:00 Pomeriggio/Sera: 17:00 – 20:30

Sabato e Domenica (Fine Settimana): Mattina/Pranzo: 08:30 – 13:30 Pomeriggio/Sera: 17:00 – 20:00



Trattative aperte con Autostrade per l’Italia: si punta alla gratuità della tratta A8/A26

Se il transito pedonale e dei pendolari è messo in sicurezza grazie alla via d’acqua, le due amministrazioni comunali stanno attivamente cercando una risposta parallela per gestire il flusso di traffico automobilistico privato, di medio raggio e dei mezzi pesanti, penalizzati dall’impossibilità di percorrere il Ponte di ferro.

A questo proposito, è stata aperta una formale interlocuzione con la società autostradale per ottenere la liberalizzazione del pedaggio nella tratta adiacente, replicando lo schema di successo già adottato durante i cantieri del 2022. I sindaci e gli uffici comunali dei due municipi hanno ufficialmente comunicato che:

La risposta definitiva da parte di Autostrade per l’Italia è attesa nei prossimi giorni.