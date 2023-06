Chiusura Sinigaglia, Svolta Civica: “Proponevamo di aprire le altre piscine ai comaschi. Il sindaco ha detto ‘idea buona e strada giusta’ ma poi ha bocciato”

“Come promesso nel nostro video in cui denunciavamo l’assenza di piscine per il nuoto libero (qui la cronaca), nel corso dell’ultimo consiglio comunale”, abbiamo discusso la mozione presentata come gruppo Svolta Civica. La mozione chiedeva di impegnare il Sindaco ad avviare un dialogo con i soggetti che hanno in concessione le piscine cittadine per individuare fasce orarie da destinare all’utilizzo da parte dei cittadini e/o delle associazioni che sono rimaste senza acqua”. Così fanno sapere dalla lista guidata da Barbara Minghetti.

E precisano: “In risposta alla nostra richiesta, il Sindaco ha affermato che “la strada è quella giusta”, che “l’idea in sé è buona”. Nonostante questo, dichiara un “Parere contrario ma non contrario al metodo”. Tra 7 giorni è però estate, e ci chiediamo allora che cosa si aspetti a formalizzare eventuali accordi e concedere ore d’acqua a chi è rimasto senza, al di là delle dichiarazioni di facciata”. Ecco il documento presentato: