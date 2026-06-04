Coin, nel piano da 30 milioni c’è anche Como: arriva il famosissimo brand spagnolo

Una rilevante intesa siglata tra Coin e Mango si prospetta decisiva per dare nuovo slancio allo storico network commerciale italiano, da qualche tempo impegnato in una ristrutturazione interna. Al contempo, la partnership punta a incrementare in modo capillare la presenza della catena iberica sul territorio nazionale.

Il brand spagnolo ha infatti individuato in Coin il pilastro centrale della propria strategia di crescita per il biennio 2026-2027 in Italia. Il progetto commerciale prevede l’allestimento di complessivi 13.500 metri quadrati di aree di vendita, con metrature oscillanti tra i 400 e i 1.000 metri quadrati per singolo punto, posizionate proprio nei grandi magazzini della storica insegna.

Per dare concretezza a questo imponente piano di diffusione, la società iberica finanzierà direttamente i lavori in 22 strutture Coin. L’obiettivo è introdurre nei negozi il proprio format di punta denominato “New Med”, una “casa mediterranea” concepita per accogliere l’assortimento completo del marchio (Donna, Man, Kids e Teen).

Il piano operativo prenderà il via il prossimo settembre 2026 seguendo un calendario ben definito per le inaugurazioni dei nuovi spazi commerciali:

Nel corso del 2027: verranno inaugurati i restanti spazi commerciali, che includeranno città strategiche come Genova , Como (e Trieste , oltre a ulteriori punti vendita situati in Sicilia e in Sardegna .

Entro ottobre 2026: avranno luogo i primi otto tagli del nastro nelle filiali di Milano , Bari , Roma (sia nella sede di San Giovanni sia in quella di Cinecittà ), Catania , Firenze , Piacenza e Vicenza .

In parallelo alla sottoscrizione dell’intesa, Coin S.p.A. ha varato una nuova manovra finanziaria deliberando un aumento di capitale che potrà raggiungere i 30 milioni di euro. Questa iniezione di liquidità serve a supportare il piano di rilancio e la trasformazione del modello di business.

«L’aumento di capitale e la partnership strategica con Mango rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di trasformazione di Coin – dichiara in una nota Matteo Cosmi, amministratore delegato di Coin S.p.A. -. Questa operazione dimostra che il progetto Coin torna ad attrarre fiducia, investimenti e brand internazionali di primo piano. L’ingresso di Mango nella nostra rete, con oltre 20 aperture entro fine 2027, è un segnale concreto della corretta direzione intrapresa. Un modello in cui Coin mette a disposizione dei partner la forza della propria rete, la qualità dei propri spazi, la centralità delle proprie location e la credibilità di un’insegna storica italiana, trasformandosi in un abilitatore di crescita per i marchi e in un nuovo punto di riferimento per il cliente finale”.

“L’accordo con Mango – conclude Cosmi – non è un punto di arrivo, ma il primo, importante capitolo di una nuova strategia. Altri brand internazionali hanno già scelto e sposato il progetto di Coin e si apprestano a fare il loro ingresso ufficiale nei nostri negozi nei primi mesi».