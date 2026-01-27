In Lombardia magia d’inverno tra le montagne amatissime: l’hotel top da 30 milioni a 1600 metri

Con un mese di scarto rispetto al cronoprogramma originario, sabato 24 gennaio ha aperto ufficialmente a Colere il Colere 1600 by Cloud 7 Hotels.

La struttura si presenta al pubblico con una proposta gastronomica mirata, concepita per spingere i visitatori a rallentare il passo e a interagire con la montagna attraverso un’esperienza immersiva e contemporanea.

Situato nel cuore delle Orobie bergamasche, a una quota di 1.600 metri e a circa due ore da Bergamo, l’hotel ha trasformato l’estetica della Val di Scalve, introducendo un linguaggio architettonico moderno in un contesto dove la natura non è solo scenario per lo sport outdoor, ma diventa spazio di socialità e benessere.

Il progetto dell’hotel

L’intervento porta la firma dello studio milanese P2A Design ed è stato supportato dai fondi del Pnrr. L’opera rappresenta uno dei pilastri fondamentali per il rilancio economico e turistico del territorio montano. Negli ultimi tre anni, l’iniziativa ha mobilitato investimenti per oltre 30 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori 10 milioni di euro già programmati per il 2025. La finalità dichiarata è consolidare il posizionamento della valle come punto di riferimento per il turismo alpino di alto profilo.

La posizione geografica

Il Colere 1600 by Cloud 7 Hotels si definisce come una struttura lifestyle integrata nel comprensorio del Parco delle Orobie. La sua collocazione, direttamente sulle piste da sci, favorisce una fruizione dinamica degli spazi: grazie alla cabinovia operativa fino a tarda sera, la vita sociale dell’hotel prosegue oltre il termine delle attività sportive.

La località gode di una centralità strategica, ai piedi del massiccio della Presolana e del Monte Ferrante. In inverno, il comprensorio offre 22 km di piste adatte a ogni preparazione tecnica, mentre in estate i sentieri e le pareti rocciose diventano meta elettiva per praticare trekking e arrampicata. L’accessibilità è facilitata dai collegamenti stradali che rendono la zona raggiungibile agevolmente dai centri di Bergamo, Brescia e Milano.

Gli outlet food & beverage

L’offerta dell’hotel si articola attraverso diversi punti di ristoro, tra cui spicca l’attesa apertura del ristorante à la carte Plan del Sole. Ogni area è connessa tramite l’impianto di risalita, attivo quotidianamente dalle ore 8:30 alle 23:00 (con l’ultima corsa per la discesa fissata alle ore 22:50).

Ristorante à la carte Plan del Sole : l’apertura ufficiale è prevista per il 30 gennaio , data dalla quale il servizio sarà esteso anche ai clienti esterni. La cucina propone una sintesi tra la tradizione locale e le tecniche moderne, valorizzando ingredienti stagionali in ricette creative. La sala, caratterizzata da un design minimalista e dalla presenza di un grande camino, dispone di 58 coperti .

Area Self Service Barbarossa : questa soluzione è rivolta a chi necessita di una pausa rapida e funzionale tra una discesa e l’altra, garantendo un servizio agile.

Bar Presolana : dotato di una terrazza panoramica , funge da punto di ritrovo dall’ora della colazione fino al dopocena, ideale per consumare un drink osservando il profilo delle vette.

Food Truck: posizionato all’esterno e operativo esclusivamente durante i fine settimana (previa verifica delle condizioni meteorologiche), offre proposte informali come hamburger, salamelle, focacce e opzioni vegetariane alla griglia.

I giorni e gli orari di apertura

Di seguito il dettaglio operativo dei servizi offerti dalla struttura: