Lago di Como, il maxi centro sportivo da 3,7 milioni: arrampicata, pump track, skate park, street basket e parco

La Regione ha stanziato un nuovo finanziamento di 100.000 euro destinato all’ultimazione degli interventi esterni presso il nuovo polo sportivo polivalente di Colico. Lo stanziamento economico è stato reso possibile attraverso l’approvazione di un emendamento specifico inserito nel Bilancio di previsione regionale per il triennio 2026–2028.

Dettagli del nuovo complesso dedicato allo sport

Il progetto architettonico e funzionale prevede la realizzazione di una struttura articolata, pensata per diverse discipline e fasce d’età. L’opera principale consiste in un edificio che ospiterà una palestra attrezzata per il bouldering indoor. All’esterno, il piano prevede una piazza polivalente predisposta per l’installazione di moduli per lo skate park, affiancata da due distinti percorsi pump track: il primo accessibile a un pubblico eterogeneo e il secondo strutturato specificamente per i bambini. L’area sarà completata da un campo da street basket, una zona verde a fruizione libera e un parcheggio riservato agli utenti del centro.

Spazi per la comunità e l’integrazione dei giovani

Monica Gilardi, Sindaco di Colico, e il Consigliere comunale Luca Mazzina hanno espresso la gratitudine dell’Amministrazione verso Regione Lombardia per il supporto economico garantito. Le autorità locali hanno sottolineato come tale intervento non si limiti alla sola componente infrastrutturale.

“Le risorse previste sul progetto della nuova area sportiva rappresentano un tangibile contributo alla creazione non solo di spazi dedicati alla pratica sportiva, ma anche di luoghi di aggregazione, socialità e inclusione per i giovani del territorio”.

Sinergia territoriale per la caserma dei carabinieri

Secondo quanto riportato dai colleghi di Prima Lecco, il territorio comunale è protagonista anche di un altro importante cantiere in fase di chiusura: la nuova Caserma dell’Arma dei Carabinieri. L’opera è frutto di un Accordo Locale Semplificato (ALS) che vede la collaborazione tra il Comune di Colico, la Regione Lombardia e la Comunità Montana Valsassina, con quest’ultima che ricopre il ruolo di Ente Attuatore.

Ripartizione dei costi e potenziamento della sicurezza

L’investimento complessivo per l’Accordo Locale Semplificato è di 3,7 milioni di euro. Il finanziamento vede la partecipazione della Regione Lombardia con 2,59 milioni di euro, del Comune di Colico con 925.000 euro e della Comunità Montana Valsassina con 185.000 euro (quota che include circa 90.000 euro derivanti da contributi di soggetti terzi).

A questo quadro si aggiunge un ulteriore investimento di 140.000 euro, stanziato dal Comune per la riqualificazione di due unità abitative. Tali fondi sono suddivisi tra l’Ente comunale (85.000 euro), la Comunità Montana (25.000 euro) e soggetti privati (30.000 euro). La nuova stazione dei Carabinieri non limiterà il suo raggio d’azione a Colico, ma estenderà i propri servizi ai vicini comuni di Dervio, Dorio, Valvarrone e Sueglio. La disponibilità dei due appartamenti ristrutturati favorirà l’incremento del personale operativo, garantendo una vigilanza costante e qualificata in un’area dell’alto lago caratterizzata da un’importante vocazione turistica e da specifiche necessità geografiche.