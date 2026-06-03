A Como il capolavoro da 140 gradini riapre dopo 15 anni, Rapinese: “Tanta roba”. Orari, costi e la card per i cittadini

L’annuncio risale allo scorso 4 maggio, un mese fa: Como, vista mozzafiato in cima al capolavoro sognato da Sant’Elia: riapre il Monumento ai Caduti. Ora ha riaperto i battenti dopo 15 anni (come ha spiegato l’assessore Colombo) ed è visitabile. Il Monumento ai Caduti di Como torna alla città, in primis, e poi ai turisti.

Lo ha fatto sapere con un ormai tradizionale Reel social il sindaco di Como Alessandro Rapinese, accompagnato dall’assessore alla Cultura Enrico Colombo. La magnifica opera sognata da Antonio Sant’Elia (qui) ora torna visitabile.

Sindaco e assessore hanno, con l’ausilio della responsabile degli ingressi, spiegato come da oggi (in realtà avrebbe dovuto aprire ieri ma ovviamente la tempesta scatenata sulla città lo ha impedito) i biglietti per l’ingresso siano, preferibilmente, acquistabili su Vivaticket (qui i dettagli): “Altrimenti è un po’ macchinoso – ha sottolineato il primo cittadino – si può fare anche qui ma diventa macchinoso”, poiché gli accessi sono contingentati per sicurezza (massimo 15 persone ogni ora). Prenotando online, viceversa, sono sicuri ingresso e orario.

Il Monumento ai Caduti è dunque aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13, mentre sabato e domenica dalle 14 alle 17. Se non si vuole acquistare online i biglietti sono disponibili nei musei cittadini (Pinacoteca, Tempio Voltiano) o all’InfoPoint del Broletto.

L’assessore Colombo ha aggiunto: “Per i comaschi consiglio l’acquisto della Community Card (qui i dettagli, Ndr) che permette l’accesso illimitato a tutte le strutture museali di Como per un anno, il costo è veramente risibile. Sono 20 euro”. “Tanta roba”, ha sottolineato Rapinese. Il biglietto intero standard per l’accesso costa 6 euro, il ridotto over 65, residenti di Como e studenti universitari costa 4, il ridotto per i minori da 6 a 18 anni costa 3 euro, il pass per le famiglie con massimo 2 adulti costa 15, accesso gratuito per under 6 anni, persone disabili con un accompagnatore, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, soci Icom, abbonamento Musei Lombardia.

L’apertura del Monumento ai Caduti per il momento è in programma fino al 4 novembre. Curiosità il primo visitatore che ha percorso i 140 gradini che dividono dalla sommità è stato un comasco.