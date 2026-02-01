Colpo all’economia in Svizzera: addio a un pezzo di storia, chiudono tutti i negozi, 230 licenziamenti non esclusi

Nuove nubi all’orizzonte del commercio al dettaglio svizzero. Il Gruppo Migros ha ufficializzato l’avvio di una profonda fase di trasformazione per Ex Libris, la storica filiale specializzata in libri e prodotti audiovisivi. La manovra coinvolge direttamente 230 lavoratori, il cui futuro professionale appare oggi incerto nonostante le rassicurazioni della casa madre.

Tagli al personale e piano sociale: cosa succede ora

L’annuncio della ristrutturazione porta con sé il peso di possibili esuberi. Sebbene Migros abbia dichiarato l’intenzione di ricollocare il personale all’interno del Gruppo “ove possibile”, l’azienda non ha usato giri di parole: i licenziamenti non sono da escludere.

Per arginare l’impatto sociale della decisione, il gigante della distribuzione ha confermato di aver predisposto un piano sociale specifico, studiato per attenuare le ripercussioni sui dipendenti colpiti dalla riorganizzazione.

Cambio al vertice: Ex Libris punta sulle sinergie digitali

La trasformazione non tocca solo la base operativa, ma anche i vertici. Il CEO Daniel Röthlin lascerà la guida dell’azienda per il pensionamento. In questa fase delicata, la gestione passerà nelle mani di un tandem tecnico composto da Stephan Koller (Responsabile Finanze) e Rafael Schenker (Responsabile Attività Commerciali).

La vera novità strategica risiede però nel metodo: la nuova direzione lavorerà in stretta collaborazione con Digitec Galaxus, il braccio e-commerce del gruppo, segnale chiaro di una volontà di integrare sempre più l’offerta Ex Libris nelle piattaforme digitali ad alte prestazioni.

Da club librario a discount: quasi 80 anni di storia

Fondata nel 1947 come club librario, Ex Libris è un pezzo di storia dell’economia elvetica. Entrata nell’orbita di Gottlieb Duttweiler nel 1950 e acquisita totalmente da Migros nel 1956, l’azienda ha saputo evolversi per decenni.

Dopo la crisi degli anni ’80, che portò all’abbandono dell’attività editoriale propria, Ex Libris si è riposizionata con successo come retailer discount. Oggi, questa nuova ristrutturazione segna l’ennesimo capitolo di adattamento a un mercato, quello dei media fisici, sempre più sfidante.