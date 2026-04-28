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Como, al via il cantiere per la rinnovata area camper da 26 posti. Quando finiranno i lavori

  • 21:29

Allestito il cantiere per l’ampliamento dell’area camper di Tavernola, realizzata nel 2015 e gestita da Csu, che passerà dagli attuali 10 a 26 posti grazie alla realizzazione di 16 nuovi stalli separati da aiuole ricavati nell’adiacente area verde, a cui si aggiungono tavoli da pic-nic.

Il progetto, che risponde alla crescente domanda turistica, molto superiore all’offerta e che spesso ha causato malumori in un quartiere letteralmente sotto assedio – come dimostrano le frequenti segnalazioni che arrivano anche alla nostra redazione in concomitanza con l’inizio della bella stagione – era stato approvato in Consiglio comunale lo scorso febbraio e aveva poi avuto il via libera della giunta il mese successivo (qui la cronaca).

La conclusione dei lavori, appaltati a una ditta della provincia di Palermo per 307 mila euro con un ribasso del 4,15% sulla base d’asta, è prevista per il prossimo 11 agosto.

Nessuna novità, invece e al momento, per quanto riguarda l’ipotesi di creare una nuova area di sosta al posto del campeggio “No stress” di via Cecilio a Lazzago, sgomberato tre anni fa dopo l’ennesimo incendio di una delle casette e mai più riaperto. L’annuncio era stato fatto dal sindaco Alessandro Rapinese in consiglio comunale nel dicembre 2024, ma fino ad ora in questo senso non sembra essersi ancora mosso nulla di concreto.

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