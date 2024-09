Como-Bologna, zona stadio chiusa al traffico 24 ore prima della partita. I divieti per auto e pedoni

Chiusura totale 24 ore prima della partita e una lunga serie di divieti e limitazioni per auto e pedoni in tutta l’area attorno alla Stadio Sinigaglia. Questo lo schema per l’esordio casalingo in Serie A del Como, sabato 14 settembre, alle ore 15.

E’ stato il Como 1907 a chiedere ufficialmente la chiusura della viabilità nelle aree limitrofe allo stadio Sinigaglia 24 ore prima dell’inizio della gara per poter installare le barriere mobili secondo le indicazioni della Questura di Como.

Dunque, nel dettaglio, a partire dalle ore 15 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 24.00 del 14 settembre, scatteranno:

– Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo via Sinigaglia, largo Borgonovo, viale Puecher, via Veneto, viale Masia (tratto tra piazzale Somaini e Rosselli) via Martinelli e Piazzale Somaini;

Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 14.09.2024:

– Il divieto di circolazione lungo via Sinigaglia, largo Borgonovo, viale Puecher, via Veneto, viale Masia (tratto tra piazzale Somaini e Rosselli) via Martinelli e Piazzale Somaini.

– Il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo via Recchi, Rosselli, Campo Garibaldi, Vacchi.

– Il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, all’interno dell’area di sosta di via Colombo denominata “Lazzago” ed adiacente alla stazione ferroviaria Grandate-Breccia; la sosta è consentita ai soli veicoli autorizzati delle Forze di Polizia, agli autobus e veicoli privati di proprietà dei tifosi al seguito della squadra ospite.

– Il doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e gli autorizzati lungo viale Masia, nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da via Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno obbligo di:

a. dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti;

b. svoltare a destra verso piazzale Santa Teresa.

– Interdizione al transito dei pedoni tra l’area dei Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo. Tale interdizione verrà effettuata attraverso il montaggio di idonea recinzione.

3. Area a viabilità selettiva nel quadrante orario antecedente e seguente l’evento sportivo:

– nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite lungo il percorso di andata (direzione Stadio) utilizzato dal convoglio , è sospesa la circolazione stradale nelle vie Rosselli, Recchi, Piazzale San Rocchetto e viale Innocenzo XI (tratto di strada direzione viale Roosevelt) al fine di consentire lo schieramento dei reparti impiegati nel servizio di ordine pubblico. In tale circostanza la colonna, debitamente scortata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, è autorizzata a percorrere viale Innocenzo XI in direzione stadio utilizzando le corsie destinate al senso opposto di marcia ed il controviale pedonale in adiacenza al Torrente Cosia di Via Veneto, nel tratto compreso tra Largo Borgonovo e via Puecher.

– nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite lungo il percorso di ritorno (direzione Lazzago) utilizzato dalle scorte è sospesa la circolazione stradale nelle vie Rosselli, Recchi e Piazzale San Rocchetto al fine di consentire lo schieramento dei reparti impiegati nel servizio di ordine pubblico. Nella suddetta fase il convoglio, debitamente scortato dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, è autorizzato a percorrere via Recchi in direzione piazzale san Rocchetto in senso opposto a quello di marcia.