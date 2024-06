Como, certificazione per la parità di genere, con la Camera di Commercio quattro incontri gratuiti. Come partecipare

La Camera di Commercio Como-Lecco promuove la certificazione per la parità di genere: al via quattro incontri da remoto e completamente gratuiti per le aziende

La Camera di Commercio di Como-Lecco avvia un ciclo di quattro incontri da remoto dedicati all’approfondimento del tema della certificazione per la parità di genere. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutte le aziende previa registrazione; offriranno un’opportunità unica per comprendere meglio questo importante strumento di valorizzazione aziendale.

La certificazione per la parità di genere: di cosa si tratta?

La certificazione per la parità di genere è un riconoscimento attribuito alle aziende che dimostrano di aver adottato politiche e pratiche concrete volte a garantire l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro. Questo può includere misure di equità salariale, promozioni basate sul merito indipendentemente dal genere, bilanciamento tra vita professionale e personale e la promozione di una cultura aziendale inclusiva.

Gli incontri e il bando Unioncamere Lombardia

Gli incontri saranno condotti da esperti incaricati dalla Camera di Commercio Como-Lecco e funzionari di Unioncamere Lombardia, i quali presenteranno il bando specifico che prevede la concessione di contributi alle aziende interessate ad avviare il percorso di certificazione. Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di interfacciarsi con consulenti dedicati per acquisire tutte le informazioni necessarie.

Benefici economici e reputazionali per le aziende certificate

Ottenere la certificazione per la parità di genere comporta diversi vantaggi per le aziende. Dal punto di vista economico, queste possono beneficiare di incentivi e agevolazioni fiscali, nonché di un accesso facilitato a bandi e finanziamenti pubblici. Le aziende certificate inoltre migliorano la loro reputazione, dimostrando un impegno concreto verso l’uguaglianza e l’inclusività. Questo può tradursi in una maggiore attrattiva per i talenti, una riduzione del turnover e un aumento della soddisfazione dei dipendenti.

Programma degli incontri

In allegato, la locandina con il programma dettagliato dei quattro incontri, che si terranno nei prossimi giorni (18, 19, 24 e 25 giugno dalle 14.15 alle 15.45).

Le aziende interessate potranno approfondire ulteriori specifiche tematiche nella successiva giornata di lunedì 1° luglio (ore 10-12.30; 14.30-17), quando gli esperti della Camera di commercio potranno fornire maggiori dettagli per supportare le imprese nell’avvio del percorso verso la certificazione.

“La certificazione per la parità di genere, per le imprese non si traduce solo in benefici economici, ma ha ricadute significative sull’empowerment femminile, sul welfare aziendale e sulla reputazione sociale. – commenta Antonella Mazzoccato, Comitato per la Promozione dell’imprenditoria Femminile Como Lecco che ha presiduto il primo mandato a Camere di Commercio unificate – Investire nella parità di genere significa promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito professionale,” afferma Antonella Mazzoccato, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile. “Questo percorso non solo rafforza la competitività delle aziende, ma contribuisce anche a creare una società più equa e sostenibile.”

Per ulteriori informazioni e per registrarsi agli incontri, è possibile consultare il sito web della Camera di Commercio Como-Lecco, oppure scrivere a progetti.strategici@comolecco.camcom.it

I LINK PER PARTECIPARE

18 giugno

link iscrizione

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_gfuc9abiRx6oEP6ewLck8g

19 giugno

link iscrizione

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_XGUidNPkSIWvCHB0zeD2AQ

24 giugno

link di iscrizione

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_2zDyO4c4QmemcIp4DTMeLQ

25 giugno

link di iscrizione